Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230 используется для подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Подойдет для скашивания растительности воль заборов, клумб и в других труднодоступных местах. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы и камней, что снижает вероятность травмирования пользователя во время работы. Благодаря питанию от аккумуляторов триммер не выделяет вредных выхлопов, что делает его использование экологически безопасным.

Преимущества