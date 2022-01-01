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Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
9 990 ₽
11 900 ₽
Аккумуляторные триммеры
  • Новинка
Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
Арт. О00000038904
Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
  • Новинка

Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230

  • -1 910 ₽
9 990 ₽
11 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000038904

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
6
Ширина скашивания леской, см
18
Все характеристики
  • -1 910 ₽
9 990 ₽
11 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230 используется для подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Подойдет для скашивания растительности воль заборов, клумб и в других труднодоступных местах. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы и камней, что снижает вероятность травмирования пользователя во время работы. Благодаря питанию от аккумуляторов триммер не выделяет вредных выхлопов, что делает его использование экологически безопасным.

    Преимущества

    • Универсальность использования: кошение травы с помощью лески и подлеска с помощью ножа
    • Индивидуальный регулируемый наплечный ремень - положение тела без вреда для здоровья
    • Питание от аккумулятора - экологически безопасно и тихо
    • Небольшой вес - для долгой работы без усталости
    • Клавиша пуска удобно расположена на рукоятке