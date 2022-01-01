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Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230
Арт. О00000038904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6
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Ширина скашивания леской, см
|18
Садовый аккумуляторный триммер-кусторез Zitrek DEKO DKTR40 2 в 1 063-4230 используется для подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Подойдет для скашивания растительности воль заборов, клумб и в других труднодоступных местах. Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы и камней, что снижает вероятность травмирования пользователя во время работы. Благодаря питанию от аккумуляторов триммер не выделяет вредных выхлопов, что делает его использование экологически безопасным.
Преимущества
- Универсальность использования: кошение травы с помощью лески и подлеска с помощью ножа
- Индивидуальный регулируемый наплечный ремень - положение тела без вреда для здоровья
- Питание от аккумулятора - экологически безопасно и тихо
- Небольшой вес - для долгой работы без усталости
- Клавиша пуска удобно расположена на рукоятке