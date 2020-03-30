Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
Арт. О00000010793
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Строительный пылесос deko dkvc 1400 15p эффективно и равномерно удаляет пыль и взвешенные частицы из абразивных струйных камер. Его можно использовать как при ремонтных работах в жилых помещениях, так и при строительном процессе. Промышленный пылесос deko dkvc 1400 15p использует современные сменные бумажные фильтры, гарантирующие чистый воздух, а автоматическая система их очищения с легкостью меняет фильтр и вместе с пылью отправляет его в контейнер. Кроме того, пылесос deko dkvc 1400 15p может использоваться вместе с другими приборами, собирающими абразивный материал. Купить строительный пылесос deko dkvc 1400 15p можно прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества deko dkvc 1400 15p:
- Очищенный воздух нагревается и выходит в помещение, что позволяет сохранить тепло в зимний период;
- Пылесос изготавливается с учетом различного объема отсасываемого загрязненного воздуха;
- Инновационная фильтрация;
- Самоуправляемая система очистки фильтрующих элементов.
Комплектация:
- Пылесос;
- Инструкция по применению;
- Насадка на шланг;
- Упаковка.