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Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
5.0
2
3 845 ₽
5 050 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
    Арт. О00000010793
    5.0
    2
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л
      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л

      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л

      • -1 205 ₽
      3 845 ₽
      5 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010793
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 205 ₽
      3 845 ₽
      5 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Строительный пылесос deko dkvc 1400 15p эффективно и равномерно удаляет пыль и взвешенные частицы из абразивных струйных камер. Его можно использовать как при ремонтных работах в жилых помещениях, так и при строительном процессе. Промышленный пылесос deko dkvc 1400 15p использует современные сменные бумажные фильтры, гарантирующие чистый воздух, а автоматическая система их очищения с легкостью меняет фильтр и вместе с пылью отправляет его в контейнер. Кроме того, пылесос deko dkvc 1400 15p может использоваться вместе с другими приборами, собирающими абразивный материал. Купить строительный пылесос deko dkvc 1400 15p можно прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества deko dkvc 1400 15p:

        • Очищенный воздух нагревается и выходит в помещение, что позволяет сохранить тепло в зимний период;
        • Пылесос изготавливается с учетом различного объема отсасываемого загрязненного воздуха;
        • Инновационная фильтрация;
        • Самоуправляемая система очистки фильтрующих элементов.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Инструкция по применению;
        • Насадка на шланг;
        • Упаковка.