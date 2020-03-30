Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15P, 1400 Вт, 15 л

Строительный пылесос deko dkvc 1400 15p эффективно и равномерно удаляет пыль и взвешенные частицы из абразивных струйных камер. Его можно использовать как при ремонтных работах в жилых помещениях, так и при строительном процессе. Промышленный пылесос deko dkvc 1400 15p использует современные сменные бумажные фильтры, гарантирующие чистый воздух, а автоматическая система их очищения с легкостью меняет фильтр и вместе с пылью отправляет его в контейнер. Кроме того, пылесос deko dkvc 1400 15p может использоваться вместе с другими приборами, собирающими абразивный материал. Купить строительный пылесос deko dkvc 1400 15p можно прямо сейчас в Интернет-магазине Бигам.

Преимущества deko dkvc 1400 15p:

Очищенный воздух нагревается и выходит в помещение, что позволяет сохранить тепло в зимний период;

Пылесос изготавливается с учетом различного объема отсасываемого загрязненного воздуха;

Инновационная фильтрация;

Самоуправляемая система очистки фильтрующих элементов.

Комплектация: