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Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л
5.0
1
4 050 ₽
4 500 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S
    Арт. О00000010791
    5.0
    1
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л
    Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л
      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л
      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л
      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л

      Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S

      • -450 ₽
      4 050 ₽
      4 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010791
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      • -450 ₽
      4 050 ₽
      4 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Строительный пылесос Deko DKVC 1400 15S это практичное и эффективное устройство для вакуумного сбора сорных частиц из абразивоструйной камеры и ей подобных приборов, собирающих и улавливающих абразивы. Пылесос использует экологичные сменные бумажные фильтры, которые позволяют сохранить оборудование и рабочую площадь в чистоте. Deko DKVC 1400 15s не только автоматически осуществляет всасывание пыли, но и тщательно фильтрует, а затем прогревает воздух, выбрасываемый в помещение, чем помогает обогревать рабочее пространство в холодную погоду. Прибор имеет вместительную емкость на пятнадцать литров, что позволяет пользоваться им продолжительное время, а собранную грязь затем легко извлечь из пылесоса и выбросить.

        Преимущества пылесоса Deko DKVC 1400 15s:

        • Большая вместимость;
        • Производительность;
        • Порядок на рабочем месте;
        • Дополнительный обогрев помещения;
        • Простота уборки.

        Комплектация:

        • Пылесос;
        • Шланг;
        • Трубка удлинительная (3 шт.);
        • Щетка для полов;
        • Насадка щелевая;
        • Фильтр;
        • Пылесборный мешок;
        • Колеса (4 шт.);
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.