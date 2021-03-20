Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л

Строительный пылесос Deko DKVC 1400 15S это практичное и эффективное устройство для вакуумного сбора сорных частиц из абразивоструйной камеры и ей подобных приборов, собирающих и улавливающих абразивы. Пылесос использует экологичные сменные бумажные фильтры, которые позволяют сохранить оборудование и рабочую площадь в чистоте. Deko DKVC 1400 15s не только автоматически осуществляет всасывание пыли, но и тщательно фильтрует, а затем прогревает воздух, выбрасываемый в помещение, чем помогает обогревать рабочее пространство в холодную погоду. Прибор имеет вместительную емкость на пятнадцать литров, что позволяет пользоваться им продолжительное время, а собранную грязь затем легко извлечь из пылесоса и выбросить.

Преимущества пылесоса Deko DKVC 1400 15s:

Большая вместимость;

Производительность;

Порядок на рабочем месте;

Дополнительный обогрев помещения;

Простота уборки.

Комплектация: