Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S, 15 л

Строительный пылесос Deko DKVC-1400-15S
Арт. О00000010791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
Строительный пылесос Deko DKVC 1400 15S это практичное и эффективное устройство для вакуумного сбора сорных частиц из абразивоструйной камеры и ей подобных приборов, собирающих и улавливающих абразивы. Пылесос использует экологичные сменные бумажные фильтры, которые позволяют сохранить оборудование и рабочую площадь в чистоте. Deko DKVC 1400 15s не только автоматически осуществляет всасывание пыли, но и тщательно фильтрует, а затем прогревает воздух, выбрасываемый в помещение, чем помогает обогревать рабочее пространство в холодную погоду. Прибор имеет вместительную емкость на пятнадцать литров, что позволяет пользоваться им продолжительное время, а собранную грязь затем легко извлечь из пылесоса и выбросить.
Преимущества пылесоса Deko DKVC 1400 15s:
- Большая вместимость;
- Производительность;
- Порядок на рабочем месте;
- Дополнительный обогрев помещения;
- Простота уборки.
Комплектация:
- Пылесос;
- Шланг;
- Трубка удлинительная (3 шт.);
- Щетка для полов;
- Насадка щелевая;
- Фильтр;
- Пылесборный мешок;
- Колеса (4 шт.);
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.