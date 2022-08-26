Преимущества

Он проецирует вертикальные и горизонтальные линии, также имеет возможность проецировать 12 линий в режиме 3D

Три лазерных окна, каждое запускает четыре лазерные линии

Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях

Лазерный уровень DEKO LL12-HVR 065-0202 - это самовыравнивающийся прибор, который используется при отделочных и строительных работах