Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
Арт. О00000034619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|265x170x255
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный уровень DEKO LL12-HVR 065-0202 - это самовыравнивающийся прибор, который используется при отделочных и строительных работах
Преимущества
- Он проецирует вертикальные и горизонтальные линии, также имеет возможность проецировать 12 линий в режиме 3D
- Три лазерных окна, каждое запускает четыре лазерные линии
- Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях