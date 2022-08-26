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Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
    Арт. О00000034619
    5.0
    1
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
    Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
      Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
      Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
      Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202
      Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202

      Лазерный уровень Deko LL12-HVR 065-0202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034619
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		265x170x255
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень DEKO LL12-HVR 065-0202 - это самовыравнивающийся прибор, который используется при отделочных и строительных работах

        Преимущества

        • Он проецирует вертикальные и горизонтальные линии, также имеет возможность проецировать 12 линий в режиме 3D
        • Три лазерных окна, каждое запускает четыре лазерные линии
        • Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях