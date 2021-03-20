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Лазерный уровень Deko LL57 SET 2
5.0
5
4 340 ₽
5 410 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Deko LL57 SET 2
    Арт. О00000010796
    5.0
    5
    Лазерный уровень Deko LL57 SET 2
    Лазерный уровень Deko LL57 SET 2
      Лазерный уровень Deko LL57 SET 2
      Лазерный уровень Deko LL57 SET 2

      Лазерный уровень Deko LL57 SET 2

      • -1 070 ₽
      4 340 ₽
      5 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010796
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Габариты, мм
      		200x160x230
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -1 070 ₽
      4 340 ₽
      5 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень DEKO LL57 SET 2 065-0280 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах.
        Для комфортного хранения и транспортировки предусмотрена специальная сумка.
        Функция самовыравнивания обеспечивает высокую точность.
        Для удобного использования в комплект входит штатив.
        Источником питания могут служить батареи типа АА или сетевой адаптер.
        Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях.

        Преимущества

        • Высокая точность
        • Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
        • Имеет возможность проецировать 5 линий и 6 точек
        • Штатив в комплекте
        • Удобная сумка для переноски
        • Простой в эксплуатации
        • Долгий срок службы DEKO LL57 SET 2 065-0280