Преимущества

Высокая точность

Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"

Имеет возможность проецировать 5 линий и 6 точек

Штатив в комплекте

Удобная сумка для переноски

Простой в эксплуатации

Долгий срок службы DEKO LL57 SET 2 065-0280

Лазерный уровень DEKO LL57 SET 2 065-0280 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах.Для комфортного хранения и транспортировки предусмотрена специальная сумка.Функция самовыравнивания обеспечивает высокую точность.Для удобного использования в комплект входит штатив.Источником питания могут служить батареи типа АА или сетевой адаптер.Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях.