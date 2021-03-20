Лазерный уровень Deko LL57 SET 2
Арт. О00000010796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Габариты, мм
|200x160x230
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень DEKO LL57 SET 2 065-0280 - это самовыравнивающийся прибор, используемый при отделочных и строительных работах.
Для комфортного хранения и транспортировки предусмотрена специальная сумка.
Функция самовыравнивания обеспечивает высокую точность.
Для удобного использования в комплект входит штатив.
Источником питания могут служить батареи типа АА или сетевой адаптер.
Для работы в ярко освещенных местах можно использовать лазерные очки, благодаря чему луч будет хорошо видно на любых поверхностях.
Преимущества
- Высокая точность
- Возможность установки на штатив с резьбой 5/8"
- Имеет возможность проецировать 5 линий и 6 точек
- Штатив в комплекте
- Удобная сумка для переноски
- Простой в эксплуатации
- Долгий срок службы DEKO LL57 SET 2 065-0280