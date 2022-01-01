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Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
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Аппараты для сварки пластиковых труб
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Арт. О00000034579
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
    Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм

      Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034579

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		кейс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат для сварки полипропиленовых труб PPWM1600W DEKO 063-4203 обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. Поставляется в пластиковом кейсе, в комплекте с подставкой и 3 насадками (20, 25, 32 мм)

        Преимущества

        • В кейсе