Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
Арт. О00000034579
Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм
Арт. О00000034579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|кейс
- Аппарат для сварки полипропиленовых труб PPWM1600W DEKO 063-4203 обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. Поставляется в пластиковом кейсе, в комплекте с подставкой и 3 насадками (20, 25, 32 мм)
Преимущества
- В кейсе