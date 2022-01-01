Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM1600W 063-4203, в пластиковом кейсе, 3 насадки 20-32 мм

Преимущества

В кейсе

Аппарат для сварки полипропиленовых труб PPWM1600W DEKO 063-4203 обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. Поставляется в пластиковом кейсе, в комплекте с подставкой и 3 насадками (20, 25, 32 мм)