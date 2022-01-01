Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
Арт. О00000034264
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Малайзия
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Длина, мм
|405
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Ширина, мм
|325
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Высота, мм
|140
- Система хранения DEKO 36 ячеек 065-0805 включает в себя большое количество малых и средних секций. Вся конструкция подходит для небольшого ручного инструмента и оснастки. Вместимость системы хранения достаточна для большого производственного цеха или крупной мастерской. Ячейки позволяют систематизировать и распределить оснастку наиболее удобным образом.
Преимущества
- Размеры ячеек DEKO 065-0805 (см)
- Прозрачный пластик
- Широкие рукоятки для извлечения