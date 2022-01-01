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Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
1 740 ₽
Панели для хранения инструмента
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Арт. О00000034264
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
    Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек
      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек

      Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек

      1 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034264

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Малайзия
      Длина, мм
      		405
      Ширина, мм
      		325
      Высота, мм
      		140
      Все характеристики
      1 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Система хранения DEKO 36 ячеек 065-0805 включает в себя большое количество малых и средних секций. Вся конструкция подходит для небольшого ручного инструмента и оснастки. Вместимость системы хранения достаточна для большого производственного цеха или крупной мастерской. Ячейки позволяют систематизировать и распределить оснастку наиболее удобным образом.

        Преимущества

        • Размеры ячеек DEKO 065-0805 (см)
        • Прозрачный пластик
        • Широкие рукоятки для извлечения