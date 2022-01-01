Система хранения DEKO 065-0805, 36 ячеек

Преимущества

Размеры ячеек DEKO 065-0805 (см)

Прозрачный пластик

Широкие рукоятки для извлечения





Система хранения DEKO 36 ячеек 065-0805 включает в себя большое количество малых и средних секций. Вся конструкция подходит для небольшого ручного инструмента и оснастки. Вместимость системы хранения достаточна для большого производственного цеха или крупной мастерской. Ячейки позволяют систематизировать и распределить оснастку наиболее удобным образом.