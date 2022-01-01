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Универсальная сумка для хранения и переноски инструментов XXL Deko 065-0804
Найти аналог
Сумки для инструмента
    Сумка для инструментов XXL Deko 065-0804
    Арт. О00000034267
    Универсальная сумка для хранения и переноски инструментов XXL Deko 065-0804

      Сумка для инструментов XXL Deko 065-0804

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034267

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Наплечный ремень
      		Да
      С жестким каркасом
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сумка DEKO XXL065-0804 используется для хранения и переноски инструментов. Вместительное отделение позволяет укомплектовать большое количество предметов.

        Преимущества

        • Вместительное отделение позволяет укомплектовать большое количество предметов
        • Удобные застежки на молнии и липучке обеспечивают быстрый доступ к содержимому