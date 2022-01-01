Универсальная сумка для хранения и переноски инструментов XXL Deko 065-0804

Сумка для инструментов XXL Deko 065-0804
Арт. О00000034267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Наплечный ремень
|Да
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С жестким каркасом
|Да
- Сумка DEKO XXL065-0804 используется для хранения и переноски инструментов. Вместительное отделение позволяет укомплектовать большое количество предметов.
Преимущества
- Вместительное отделение позволяет укомплектовать большое количество предметов
- Удобные застежки на молнии и липучке обеспечивают быстрый доступ к содержимому