Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов
2 600 ₽
Наборы инструмента с битами
    Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов
    Арт. О00000034263
    Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов

      Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов

      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034263

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		2.28
      Габариты, мм
      		227x78x295
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      2 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      899 ₽
      4.3
      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки с ПВХ в 4 нити Волна (пара)
      Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
      Нет в наличии
      5.0
      Аккумуляторный гравер Deko DKRT3.6-Li SET
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.

        Преимущества

        • Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
        •  Большое количество отверток облегчает работу с типовым шлицевым или крестообразным крепежом. Есть также специальная рукоятка для бит и отвертка для проверки напряжения