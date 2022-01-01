Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов

Преимущества

Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки

Большое количество отверток облегчает работу с типовым шлицевым или крестообразным крепежом. Есть также специальная рукоятка для бит и отвертка для проверки напряжения



Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.