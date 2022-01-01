Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221, 100 предметов
Арт. О00000034263
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|2.28
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Габариты, мм
|227x78x295
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Класс товара
|полупрофессиональный
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- Набор инструментов для дома DEKO TZ100 065-0221 включает в состав оборудование, выполненное из высокопрочной стали, которая прошла дополнительную закалку и специальную обработку. Это защищает инструмент от коррозии, а также делает его более устойчив к любым физическим деформациям.
Преимущества
- Преимущество кейса для транспортировки инструмента заключается в его прочности и наличии индивидуальной позиции для хранения каждого элемента набора в отдельности. Это существенно повышает удобство использования и упрощает поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки
- Большое количество отверток облегчает работу с типовым шлицевым или крестообразным крепежом. Есть также специальная рукоятка для бит и отвертка для проверки напряжения