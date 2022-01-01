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Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм
    Арт. О00000026905
    Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм

      Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026905

      Характеристики

      Производитель
      		Дело Техники
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Нет в наличии
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      Нет в наличии
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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Съемник внутренних стопорных колец Дело Техники прямой 180мм 420181 - это ручной инструмент, который оснащен возвратной пружиной.

        Преимущества

        • Рабочая часть с прямыми наконечниками изготовлена из хромованадиевой стали, обладает никелированным покрытием
        • Специальное покрытие на рукоятке обеспечивает надежный захват