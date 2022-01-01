Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм
Арт. О00000026905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Съемник внутренних стопорных колец Дело Техники прямой 180мм 420181 - это ручной инструмент, который оснащен возвратной пружиной.
Преимущества
- Рабочая часть с прямыми наконечниками изготовлена из хромованадиевой стали, обладает никелированным покрытием
- Специальное покрытие на рукоятке обеспечивает надежный захват