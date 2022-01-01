Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
    Арт. О00000026906
    Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
    Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
    Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
      Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
      Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
      Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм

      Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026906

      Характеристики

      Производитель
      		Дело Техники
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Отвертка Лакра 3101007 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL8x150 мм
      160 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101007 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL8x150 мм
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Комбинированный трещоточный ключ 13 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515013
      460 ₽
      Комбинированный трещоточный ключ 13 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515013
      Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
      375 ₽
      Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Сверло по металлу DeWalt DT5060-QZ, EX2 HSS-G, 12х151х98 мм
      970 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5060-QZ, EX2 HSS-G, 12х151х98 мм
      Сверло по металлу Практика 774-801, 7х156 мм
      175 ₽
      Сверло по металлу Практика 774-801, 7х156 мм
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      570 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Круглогубцы Зубр 2201-8-16 (160 мм)
      Смотреть
      Смазка WD-40 многофункц. 420мл
      Нет в наличии
      5.0
      Смазка WD-40 многофункц. 420мл
      Смотреть
      Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
      Нет в наличии
      Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
      Смотреть
      Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм
      Нет в наличии
      Съёмник внутренних стопорных колец прямой Дело Техники 420181, 180 мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Съемник внутренних стопорных колец Дело Техники загнутый 180мм 421181 оснащен возвратной пружиной для быстрой и удобной работы. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с никелированным покрытием. Также инструмент покрыт специальным лаком.

        Преимущества

        • Загнутые концы позволяют работать с внутренними стопорными кольцами в труднодоступных местах
        • Длина - 180 мм