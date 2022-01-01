Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм

Преимущества

Загнутые концы позволяют работать с внутренними стопорными кольцами в труднодоступных местах

Длина - 180 мм

Съемник внутренних стопорных колец Дело Техники загнутый 180мм 421181 оснащен возвратной пружиной для быстрой и удобной работы. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с никелированным покрытием. Также инструмент покрыт специальным лаком.