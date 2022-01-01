Съёмник внутренних стопорных колец загнутый Дело Техники 421181, 180 мм
Арт. О00000026906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Съемник внутренних стопорных колец Дело Техники загнутый 180мм 421181 оснащен возвратной пружиной для быстрой и удобной работы. Рабочая часть изготовлена из хромованадиевой стали с никелированным покрытием. Также инструмент покрыт специальным лаком.
Преимущества
- Загнутые концы позволяют работать с внутренними стопорными кольцами в труднодоступных местах
- Длина - 180 мм