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Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
Найти аналог
Съемники стопорных колец
    Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
    Арт. О00000026907
    Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
    Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
      Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
      Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм

      Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026907

      Характеристики

      Производитель
      		Дело Техники
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Съемник наружных стопорных колец прямой 180 мм 60/6 Дело Техники 422181 используется для снятия внешних колец.

        Преимущества

        • Твердость металла обеспечивает прочность рабочей зоны
        • Никелирование предохраняет от коррозии
        • Имеется возвратная пружина