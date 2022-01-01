Съёмник наружных стопорных колец прямой Дело Техники 422181, 180 мм
Арт. О00000026907
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Съемник наружных стопорных колец прямой 180 мм 60/6 Дело Техники 422181 используется для снятия внешних колец.
Преимущества
- Твердость металла обеспечивает прочность рабочей зоны
- Никелирование предохраняет от коррозии
- Имеется возвратная пружина