Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
    Арт. О00000033124
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion

      Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033124

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Denzel
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная батарея Denzel IB-14-2.0 предназначена для дрели-шуруповерта Denzel CDL-IB-14-02 (артикул 26112). Емкость 2 А*ч обеспечивает высокую мощность и производительность инструмента.

        Преимущества

        • Благодаря ионам лития в аккумуляторе отсутствует эффект памяти, поэтому со временем не происходит утрата его емкости
        • При перегрузках по току и при риске короткого замыкания аккумулятор отключается и не теряет своих качеств
        • Защита от перегрева автоматически прекращает работу при превышении максимально допустимой температуры. Это позволяет предотвратить разрушение АКБ
        • LED-индикатор обеспечивает визуальный контроль уровня заряда батареи и позволяет оценить оставшееся время работы шуруповерта
        • Встроенный контроллер не допускает глубокого разряда и перезаряда, обеспечивая долговечность аккумулятора