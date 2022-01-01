Батарея аккумуляторная Denzel IB-14-2.0 28432, 2.0 Ач, 14 В, Li-Ion
Арт. О00000033124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Denzel
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумуляторная батарея Denzel IB-14-2.0 предназначена для дрели-шуруповерта Denzel CDL-IB-14-02 (артикул 26112). Емкость 2 А*ч обеспечивает высокую мощность и производительность инструмента.
Преимущества
- Благодаря ионам лития в аккумуляторе отсутствует эффект памяти, поэтому со временем не происходит утрата его емкости
- При перегрузках по току и при риске короткого замыкания аккумулятор отключается и не теряет своих качеств
- Защита от перегрева автоматически прекращает работу при превышении максимально допустимой температуры. Это позволяет предотвратить разрушение АКБ
- LED-индикатор обеспечивает визуальный контроль уровня заряда батареи и позволяет оценить оставшееся время работы шуруповерта
- Встроенный контроллер не допускает глубокого разряда и перезаряда, обеспечивая долговечность аккумулятора