Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
Арт. О00000033126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Denzel
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Универсальный литий-ионный аккумулятор Denzel IB-18-4.0 подходит для любой модели инструмента из линейки Denzel IB и всех соответствующих зарядных устройств. Повышенная емкость 4 А*ч обеспечивает решение большего объема задач на одном заряде, что значительно экономит рабочее время.
Преимущества
- Li-Ion аккумулятор не имеет эффекта памяти, поэтому защищен от потери емкости и гарантирует превосходные технические характеристики инструмента на протяжении всего срока службы
- Аккумулятор надежно защищен от перегрузок и короткого замыкания, т.к. моментально отключается при превышении допустимого значения по току
- Автоматический контроллер не допускает перезаряда и глубокого разряда, предотвращая необратимые процессы и выход аккумулятора из строя
- АКБ не выйдет из строя в случае перегрева, т.к. автоматически отключается до полного остывания
- LED-индикация уровня заряда помогает мастеру понять, на какое время работы рассчитывать