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Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Арт. О00000033126
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion

      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033126

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Denzel
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный литий-ионный аккумулятор Denzel IB-18-4.0 подходит для любой модели инструмента из линейки Denzel IB и всех соответствующих зарядных устройств. Повышенная емкость 4 А*ч обеспечивает решение большего объема задач на одном заряде, что значительно экономит рабочее время.

        Преимущества

        • Li-Ion аккумулятор не имеет эффекта памяти, поэтому защищен от потери емкости и гарантирует превосходные технические характеристики инструмента на протяжении всего срока службы
        • Аккумулятор надежно защищен от перегрузок и короткого замыкания, т.к. моментально отключается при превышении допустимого значения по току
        • Автоматический контроллер не допускает перезаряда и глубокого разряда, предотвращая необратимые процессы и выход аккумулятора из строя
        • АКБ не выйдет из строя в случае перегрева, т.к. автоматически отключается до полного остывания
        • LED-индикация уровня заряда помогает мастеру понять, на какое время работы рассчитывать