Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0 28434, 4.0 Ач, 18 В, Li-Ion

Преимущества

Li-Ion аккумулятор не имеет эффекта памяти, поэтому защищен от потери емкости и гарантирует превосходные технические характеристики инструмента на протяжении всего срока службы

Аккумулятор надежно защищен от перегрузок и короткого замыкания, т.к. моментально отключается при превышении допустимого значения по току

Автоматический контроллер не допускает перезаряда и глубокого разряда, предотвращая необратимые процессы и выход аккумулятора из строя

АКБ не выйдет из строя в случае перегрева, т.к. автоматически отключается до полного остывания

LED-индикация уровня заряда помогает мастеру понять, на какое время работы рассчитывать

Универсальный литий-ионный аккумулятор Denzel IB-18-4.0 подходит для любой модели инструмента из линейки Denzel IB и всех соответствующих зарядных устройств. Повышенная емкость 4 А*ч обеспечивает решение большего объема задач на одном заряде, что значительно экономит рабочее время.