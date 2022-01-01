Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
Найти аналог
Компрессоры
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Арт. mir-instrumenta_58079
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
    Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100

      Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_58079

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушный компрессор DENZEL DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л 58079 - это силовая техника, которая используется для производства сжатого воздуха. Данная модель имеет производительность 400 литров в минуту. Агрегат предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневмоинструмента и прочего оборудования. Поршневой компрессор подходит для эксплуатации в бытовых целях, а также при выполнении строительных и ремонтных работ. Агрегат оснащен виброопорами для устойчивости во время работы

        Преимущества

        • Воздушный компрессор DENZEL DKV2200 58079 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха
        • Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц
        • Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Есть защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер
        • Прочный металлический корпус
        • Низкий уровень шума во время работы
        • Подходит для бытовых и профессиональных целей