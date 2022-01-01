Преимущества

Воздушный компрессор DENZEL DKV2200 58079 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха

Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц

Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек

Есть защитный клапан

Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер

Прочный металлический корпус

Низкий уровень шума во время работы

Подходит для бытовых и профессиональных целей

Воздушный компрессор DENZEL DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л 58079 - это силовая техника, которая используется для производства сжатого воздуха. Данная модель имеет производительность 400 литров в минуту. Агрегат предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневмоинструмента и прочего оборудования. Поршневой компрессор подходит для эксплуатации в бытовых целях, а также при выполнении строительных и ремонтных работ. Агрегат оснащен виброопорами для устойчивости во время работы