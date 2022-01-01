Воздушный компрессор Denzel DKV2200/100
Арт. mir-instrumenta_58079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
- Воздушный компрессор DENZEL DKV2200/100,Х-PRO 2.2 кВт, 400 л/мин, 100л 58079 - это силовая техника, которая используется для производства сжатого воздуха. Данная модель имеет производительность 400 литров в минуту. Агрегат предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневмоинструмента и прочего оборудования. Поршневой компрессор подходит для эксплуатации в бытовых целях, а также при выполнении строительных и ремонтных работ. Агрегат оснащен виброопорами для устойчивости во время работы
Преимущества
- Воздушный компрессор DENZEL DKV2200 58079 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха
- Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц
- Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек
- Есть защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер
- Прочный металлический корпус
- Низкий уровень шума во время работы
- Подходит для бытовых и профессиональных целей