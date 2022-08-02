Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
5.0
1
7 800 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Арт. О00000040409
5.0
1
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
  • Персональная скидка
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276

Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040409
5.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
6.9
Мощность, л.с.
3
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензотриммер Denzel DR-52S используется для ухода за газонной травой, срезания бурьяна и сорняков, подравнивания молодого кустарника. Также он будет эффективен на сложных участках: вдоль стен, в ямках и на возвышенностях, вокруг деревьев и т.д. Две режущие насадки — трехлопастной нож и катушка с леской — вращаются со скоростью 9500 об/мин, обеспечивая ширину скашивания 25,5 и 42 см. Двухтактный двигатель объемом 52 см3 обеспечивает высокую мощность 3 л.с. Несмотря на это, триммер экономично расходует топливо, поэтому часто заправлять его не придется.

    Преимущества:

    • Разъемная штанга — триммер поместится на небольшой полке для инструментов, а транспортировка не составит труда
    • Канистра для приготовления топливной смеси прилагается к триммеру
    • Контроль за расходом топлива — стенки бензобака сделаны прозрачными, это позволяет вовремя осуществлять заправку и предотвращать разрушение двигателя
    • Надежная стыковка вала с редуктором — шлицевое соединение сделано из высокопрочного металла, закаленного до твердости 50 HRС, поэтому он не подвержен повреждениям и ему не страшны высокие нагрузки
    • Усиленная конструкция стартера — использование металлических, а не пластиковых деталей позволило добиться высокой износоустойчивости
    • Противоударный корпус — двигатель надежно закрыт от внешних воздействий и загрязнений, а пользователь защищен от ожогов
    • Высокий ресурс поршневой группы обеспечивают качественные детали: цилиндр двигателя покрыт пористым хромом и хонингован
    • Быстрая замена насадок — снять и установить режущий инструмент, будь то нож или катушка, не составит труда
    • Полуавтоматическая катушка — чтобы обновить леску, не нужно снижать обороты двигателя. Слегка ударьте катушкой по земле и длина лески увеличится
    • Ограничительный нож — леска автоматически подрезается до необходимой длины, поэтому двигатель работает без риска перегрузки и перегрева
    • Блокиратор газа — оператор защищен от травм, т.к. случайное включение триммера исключено
    • Защитный кожух — трава, ветки и камни не отлетят на пользователя
    • U-образный асимметричный руль — триммером легко маневрировать, т.к. он не ограничивает движения
    • Работа без усталости — плечевой ремень снимает часть нагрузки с рук, что повышает время комфортной работы
    • Антивибрационная система — можно косить траву долгое время, т.к. амортизаторы защищают оператора от негативного воздействия вибраций
    • Толщина стенок штанги 1,5 мм — триммер не боится ударных нагрузок, препятствий и работы в оврагах
    • Вес всего 7 кг — бензотриммер легко удерживать, выполнять сложные маневры и перемещать