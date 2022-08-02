Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276

Бензотриммер Denzel DR-52S используется для ухода за газонной травой, срезания бурьяна и сорняков, подравнивания молодого кустарника. Также он будет эффективен на сложных участках: вдоль стен, в ямках и на возвышенностях, вокруг деревьев и т.д. Две режущие насадки — трехлопастной нож и катушка с леской — вращаются со скоростью 9500 об/мин, обеспечивая ширину скашивания 25,5 и 42 см. Двухтактный двигатель объемом 52 см3 обеспечивает высокую мощность 3 л.с. Несмотря на это, триммер экономично расходует топливо, поэтому часто заправлять его не придется.

Преимущества: