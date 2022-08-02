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Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Арт. О00000040409
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Denzel DR-52S Триммер бензиновый, 52 см3, разъемная штанга, состоит из 2 частей 96276
Арт. О00000040409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.9
|
Мощность, л.с.
|3
|
Ширина скашивания леской, см
|42
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- Бензотриммер Denzel DR-52S используется для ухода за газонной травой, срезания бурьяна и сорняков, подравнивания молодого кустарника. Также он будет эффективен на сложных участках: вдоль стен, в ямках и на возвышенностях, вокруг деревьев и т.д. Две режущие насадки — трехлопастной нож и катушка с леской — вращаются со скоростью 9500 об/мин, обеспечивая ширину скашивания 25,5 и 42 см. Двухтактный двигатель объемом 52 см3 обеспечивает высокую мощность 3 л.с. Несмотря на это, триммер экономично расходует топливо, поэтому часто заправлять его не придется.
Преимущества:
- Разъемная штанга — триммер поместится на небольшой полке для инструментов, а транспортировка не составит труда
- Канистра для приготовления топливной смеси прилагается к триммеру
- Контроль за расходом топлива — стенки бензобака сделаны прозрачными, это позволяет вовремя осуществлять заправку и предотвращать разрушение двигателя
- Надежная стыковка вала с редуктором — шлицевое соединение сделано из высокопрочного металла, закаленного до твердости 50 HRС, поэтому он не подвержен повреждениям и ему не страшны высокие нагрузки
- Усиленная конструкция стартера — использование металлических, а не пластиковых деталей позволило добиться высокой износоустойчивости
- Противоударный корпус — двигатель надежно закрыт от внешних воздействий и загрязнений, а пользователь защищен от ожогов
- Высокий ресурс поршневой группы обеспечивают качественные детали: цилиндр двигателя покрыт пористым хромом и хонингован
- Быстрая замена насадок — снять и установить режущий инструмент, будь то нож или катушка, не составит труда
- Полуавтоматическая катушка — чтобы обновить леску, не нужно снижать обороты двигателя. Слегка ударьте катушкой по земле и длина лески увеличится
- Ограничительный нож — леска автоматически подрезается до необходимой длины, поэтому двигатель работает без риска перегрузки и перегрева
- Блокиратор газа — оператор защищен от травм, т.к. случайное включение триммера исключено
- Защитный кожух — трава, ветки и камни не отлетят на пользователя
- U-образный асимметричный руль — триммером легко маневрировать, т.к. он не ограничивает движения
- Работа без усталости — плечевой ремень снимает часть нагрузки с рук, что повышает время комфортной работы
- Антивибрационная система — можно косить траву долгое время, т.к. амортизаторы защищают оператора от негативного воздействия вибраций
- Толщина стенок штанги 1,5 мм — триммер не боится ударных нагрузок, препятствий и работы в оврагах
- Вес всего 7 кг — бензотриммер легко удерживать, выполнять сложные маневры и перемещать