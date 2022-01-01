- Новинка
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Арт. О00000033052
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
С этим товаром смотрят
- Дренажный насос Denzel DP500E 97218 подходит для откачки грязной воды с включениями до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. А также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива. Обеспечивает высокую скорость перекачки. Насос снабжен сенсорным датчиком для исключения работы на сухом ходу. Установка насоса производится в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.
Преимущества
- Для стабильной работы предусмотрен встроенный клапан на штуцере, который не допускает обратного тока воды
- Универсальный патрубок " и 1" позволяет подключать шланг без переходника
- Режим ручного управления позволяет откачивать воду до уровня в 1 мм
- Корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долгий срок службы
- Компактные размеры позволяют использовать насос в узких резервуарах
- Степень защиты IPX8 - трехманжетное уплотнение вала обеспечивает защиту электродвигателя от попадания воды
- Можно использовать на большой глубине благодаря длинному кабелю сети 10 м
- Насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе