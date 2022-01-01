Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм

Преимущества

Для стабильной работы предусмотрен встроенный клапан на штуцере, который не допускает обратного тока воды

Универсальный патрубок " и 1" позволяет подключать шланг без переходника

Режим ручного управления позволяет откачивать воду до уровня в 1 мм

Корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долгий срок службы

Компактные размеры позволяют использовать насос в узких резервуарах

Степень защиты IPX8 - трехманжетное уплотнение вала обеспечивает защиту электродвигателя от попадания воды

Можно использовать на большой глубине благодаря длинному кабелю сети 10 м

Насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе

Дренажный насос Denzel DP500E 97218 подходит для откачки грязной воды с включениями до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. А также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива. Обеспечивает высокую скорость перекачки. Насос снабжен сенсорным датчиком для исключения работы на сухом ходу. Установка насоса производится в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.