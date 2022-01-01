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Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
  • Новинка
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Арт. О00000033052
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
  • Новинка
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм
Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм

Дренажный насос Denzel DP500E 97218, выкачивает воду до 1мм

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000033052

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос Denzel DP500E 97218 подходит для откачки грязной воды с включениями до 5 мм из резервуаров, подвалов, погребов, канав. А также для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива. Обеспечивает высокую скорость перекачки. Насос снабжен сенсорным датчиком для исключения работы на сухом ходу. Установка насоса производится в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.

    Преимущества

    • Для стабильной работы предусмотрен встроенный клапан на штуцере, который не допускает обратного тока воды
    • Универсальный патрубок " и 1" позволяет подключать шланг без переходника
    • Режим ручного управления позволяет откачивать воду до уровня в 1 мм
    • Корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долгий срок службы
    • Компактные размеры позволяют использовать насос в узких резервуарах
    • Степень защиты IPX8 - трехманжетное уплотнение вала обеспечивает защиту электродвигателя от попадания воды
    • Можно использовать на большой глубине благодаря длинному кабелю сети 10 м
    • Насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе