Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36

Преимущества

Функция бокового выброса травы, функция сбора в травосборник

Объем травосборника - 40 л

Индикатор заряда аккумуляторной батареи

Электрический бесщеточный двигатель - долгая служба Denzel RLM450-36

Не требуется техобслуживание

Защита от случайного пуска

Li-ion аккумуляторы не теряют емкость, а их срок службы не снижается

Установка АКБ без усилий: батареи легко двигаются по направляющим разъема до легкого щелчка

Защита от перегрузки

Легкое отслеживание уровня наполненности травосборника: как только флажок указателя закрывается, следует опустошить емкость

Литий-ионный аккумулятор 18 В подходит для других инструментов Denzel

Заряд АКБ расходуется бережно в зависимости от инструмента благодаря системе интеллектуального распознавания типа нагрузки

Аккумуляторная бесщеточная газонокосилка Denzel RLM450-36 Li-ion, 36 В, 4 Ач 58910 предназначена для подрезания газонной травы на небольших приусадебных участках. Машина выгодно отличается от бензиновых и сетевых моделей по уровню безопасности, так как питается от аккумуляторной батареи. Сложное техобслуживание не требуется: Вам не придется беспокоиться о случайном повреждении провода или возиться с топливом и маслом, а управлять косилкой будет комфортно даже начинающему пользователю. Она не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, работает без запаха и не может привести к отравлению человека (при соблюдении требований руководства по эксплуатации). Машина оснащена высокоэффективным бесщеточным двигателем, что позволяет скашивать больше травы на одном заряде аккумулятора, а емкость 4.0 А*ч позволяет реже заряжать аккумуляторы. Уровень шума при работе не превышает 96 дБ. Косилка весит всего 15.1 кг (без АКБ). Семиступенчатая настройка высоты среза позволяет регулировать уровень скашивания травы в диапазоне 25-75 мм.