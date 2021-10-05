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Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Арт. О00000033023
    5.0
    1
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
    Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36
      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36

      Газонокосилка аккумуляторная Denzel RLM450-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033023
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная бесщеточная газонокосилка Denzel RLM450-36 Li-ion, 36 В, 4 Ач 58910 предназначена для подрезания газонной травы на небольших приусадебных участках. Машина выгодно отличается от бензиновых и сетевых моделей по уровню безопасности, так как питается от аккумуляторной батареи. Сложное техобслуживание не требуется: Вам не придется беспокоиться о случайном повреждении провода или возиться с топливом и маслом, а управлять косилкой будет комфортно даже начинающему пользователю. Она не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, работает без запаха и не может привести к отравлению человека (при соблюдении требований руководства по эксплуатации). Машина оснащена высокоэффективным бесщеточным двигателем, что позволяет скашивать больше травы на одном заряде аккумулятора, а емкость 4.0 А*ч позволяет реже заряжать аккумуляторы. Уровень шума при работе не превышает 96 дБ. Косилка весит всего 15.1 кг (без АКБ). Семиступенчатая настройка высоты среза позволяет регулировать уровень скашивания травы в диапазоне 25-75 мм.

        Преимущества

        • Функция бокового выброса травы, функция сбора в травосборник
        • Объем травосборника - 40 л
        • Индикатор заряда аккумуляторной батареи
        • Электрический бесщеточный двигатель - долгая служба Denzel RLM450-36
        • Не требуется техобслуживание
        • Защита от случайного пуска
        • Li-ion аккумуляторы не теряют емкость, а их срок службы не снижается
        • Установка АКБ без усилий: батареи легко двигаются по направляющим разъема до легкого щелчка
        • Защита от перегрузки
        • Легкое отслеживание уровня наполненности травосборника: как только флажок указателя закрывается, следует опустошить емкость
        • Литий-ионный аккумулятор 18 В подходит для других инструментов Denzel
        • Заряд АКБ расходуется бережно в зависимости от инструмента благодаря системе интеллектуального распознавания типа нагрузки