Генератор инверторный Denzel GT-1200iS

Преимущества

Низкий уровень шума - 52 Дб

Благодаря малому весу и комфортной ручке генератор можно переносить одной рукой

Электронная система зажигания и электронный регулятор оборотов двигателя позволяют экономить до 40% топлива, в зависимости от степени загрузки

Индикаторы на передней панели информируют о недостаточном уровне масла в картере, о перегрузке и коротком замыкании

При работе с небольшой нагрузкой в режиме ECO автоматически снижаются обороты двигателя, что позволяет экономить еще больше топлива

Пластиковый противоударный корпус защитит от повреждений

При низком уровне масла встроенная защита автоматически отключит генератор

Медная обмотка альтернатора увеличивает долговечность аппарата

Защита от короткого замыкания и перегрузки принудительно отключает генератор в случае превышения допустимой нагрузки

Генератор Denzel GT-1200iS - самый компактный, легкий и экономичный инверторный генератор в своей линейке. Весит всего лишь 14,5 кг. Он идеально подходит для выездов на природу и рыбалку, но также будет незаменим на дачном участке и в торговой палатке. Очень прост в обслуживании и использовании. С ним легко справится даже неопытный пользователь. На 2,4 литрах топлива способен работать почти 3,5 часа без дозаправки. Но главное его преимущество это высокое качество тока. Поэтому он часто применяется для подключения чувствительной электроники. Например компьютерной техники, газовых котлов с электронным управлением, охранных и пожарных систем