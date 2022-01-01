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Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Арт. О00000032997
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
    Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS
      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS

      Генератор инверторный Denzel GT-2200iS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032997

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Легкий и экономичный, но при этом достаточно мощный генератор Denzel GT-2200iS. При малом весе 21 кг и компактном корпусе имеет максимальную мощность 2200 Вт. На 4 литрах топлива может работать более 3 часов без дозаправки. Отлично подойдет для использования на даче, в загородном доме, на пикнике и рыбалке. Обеспечивает высокое качество тока, что позволяет подключать чувствительную электронику, например зарядные устройства для телефонов и аккумуляторов электроинструмента , ноутбук. В зависимости от степени загрузки экономит до 40% топлива в сравнении с классическим бензиновым генератором. Простота использования и обслуживания, а также встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания делает его надежным и долговечным

        Преимущества

        • Низкий уровень шума - 57 Дб позволяет разместить генератор рядом с местом работы
        • Легко переносить даже одной рукой благодаря небольшому весу 21 кг и комфортной ручке
        • Экономия топлива до 40%, в зависимости от степени загрузки
        • Интуитивно понятные индикаторы информируют о критическом уровне масла, о перегрузке и коротком замыкании
        • При небольшой нагрузке обороты двигателя автоматически снижаются, что позволяет экономить еще больше топлива
        • 2 розетки 230В на передней панели позволяют подключать одновременно пару потребителей без использования удлинителя
        • Прочный пластиковый корпус защищает генератор от повреждений
        • Защита от запуска с низким уровнем масла не позволит завести генератор при недостаточном количестве масла в картере
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания делает работу комфортной и продлевает срок службы генератора