Генератор инверторный Denzel GT-2200iS

Преимущества

Низкий уровень шума - 57 Дб позволяет разместить генератор рядом с местом работы

Легко переносить даже одной рукой благодаря небольшому весу 21 кг и комфортной ручке

Экономия топлива до 40%, в зависимости от степени загрузки

Интуитивно понятные индикаторы информируют о критическом уровне масла, о перегрузке и коротком замыкании

При небольшой нагрузке обороты двигателя автоматически снижаются, что позволяет экономить еще больше топлива

2 розетки 230В на передней панели позволяют подключать одновременно пару потребителей без использования удлинителя

Прочный пластиковый корпус защищает генератор от повреждений

Защита от запуска с низким уровнем масла не позволит завести генератор при недостаточном количестве масла в картере

Защита от перегрузки и короткого замыкания делает работу комфортной и продлевает срок службы генератора

Легкий и экономичный, но при этом достаточно мощный генератор Denzel GT-2200iS. При малом весе 21 кг и компактном корпусе имеет максимальную мощность 2200 Вт. На 4 литрах топлива может работать более 3 часов без дозаправки. Отлично подойдет для использования на даче, в загородном доме, на пикнике и рыбалке. Обеспечивает высокое качество тока, что позволяет подключать чувствительную электронику, например зарядные устройства для телефонов и аккумуляторов электроинструмента , ноутбук. В зависимости от степени загрузки экономит до 40% топлива в сравнении с классическим бензиновым генератором. Простота использования и обслуживания, а также встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания делает его надежным и долговечным