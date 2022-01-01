Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
Арт. О00000032998
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|0.9
- Генератор Denzel GT-3200iSE - легкий, компактный и экономичный, но при этом достаточно мощный, чтобы выдавать максимальную мощность 3200 Вт. Отлично подходит для использования на даче, на природе, в гараже или торговой палатке. Главное его преимущество - это высокое качество тока, поэтому такой генератор часто используется для питания чувствительной техники. Например, дорогой электроники, газовых котлов с электронным управлением, охранных и пожарных систем. Электронная система зажигания и электронный регулятор оборотов двигателя позволяет экономить топливо до 40% и более в сравнении с расходом классического бензинового генератора. Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания делает его надежным и долговечным
Преимущества
- Низкий уровень шума - 60 Дб
- Колеса и выдвижная ручка позволяют легко перемещать его одной рукой
- Оснащен электростартером, для запуска достаточно просто повернуть ключ
- Индикатор короткого замыкания, перегрузки и недостаточного уровня масла позволяют легко отслеживать процесс работы
- 2 розетки 230В на передней панели позволяют подключать одновременно пару потребителей без использования удлинителя
- Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки принудительно отключает генератор не допуская поломки
- Медная обмотка альтернатора увеличивает долговечность аппарата
- Пластиковый противоударный корпус защитит от повреждений
- При низком уровне масла встроенная защита автоматически отключит генератор