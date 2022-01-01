Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE

Преимущества

Низкий уровень шума - 60 Дб

Колеса и выдвижная ручка позволяют легко перемещать его одной рукой

Оснащен электростартером, для запуска достаточно просто повернуть ключ

Индикатор короткого замыкания, перегрузки и недостаточного уровня масла позволяют легко отслеживать процесс работы

2 розетки 230В на передней панели позволяют подключать одновременно пару потребителей без использования удлинителя

Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки принудительно отключает генератор не допуская поломки

Медная обмотка альтернатора увеличивает долговечность аппарата

Пластиковый противоударный корпус защитит от повреждений

При низком уровне масла встроенная защита автоматически отключит генератор

Генератор Denzel GT-3200iSE - легкий, компактный и экономичный, но при этом достаточно мощный, чтобы выдавать максимальную мощность 3200 Вт. Отлично подходит для использования на даче, на природе, в гараже или торговой палатке. Главное его преимущество - это высокое качество тока, поэтому такой генератор часто используется для питания чувствительной техники. Например, дорогой электроники, газовых котлов с электронным управлением, охранных и пожарных систем. Электронная система зажигания и электронный регулятор оборотов двигателя позволяет экономить топливо до 40% и более в сравнении с расходом классического бензинового генератора. Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания делает его надежным и долговечным