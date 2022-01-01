Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Арт. О00000032998
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
    Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE
      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE

      Генератор инверторный Denzel GT-3200iSE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032998

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Генератор Denzel GT-3200iSE - легкий, компактный и экономичный, но при этом достаточно мощный, чтобы выдавать максимальную мощность 3200 Вт. Отлично подходит для использования на даче, на природе, в гараже или торговой палатке. Главное его преимущество - это высокое качество тока, поэтому такой генератор часто используется для питания чувствительной техники. Например, дорогой электроники, газовых котлов с электронным управлением, охранных и пожарных систем. Электронная система зажигания и электронный регулятор оборотов двигателя позволяет экономить топливо до 40% и более в сравнении с расходом классического бензинового генератора. Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания делает его надежным и долговечным

        Преимущества

        • Низкий уровень шума - 60 Дб
        • Колеса и выдвижная ручка позволяют легко перемещать его одной рукой
        • Оснащен электростартером, для запуска достаточно просто повернуть ключ
        • Индикатор короткого замыкания, перегрузки и недостаточного уровня масла позволяют легко отслеживать процесс работы
        • 2 розетки 230В на передней панели позволяют подключать одновременно пару потребителей без использования удлинителя
        • Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки принудительно отключает генератор не допуская поломки
        • Медная обмотка альтернатора увеличивает долговечность аппарата
        • Пластиковый противоударный корпус защитит от повреждений
        • При низком уровне масла встроенная защита автоматически отключит генератор