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Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
5.0
2
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Арт. О00000032957
    5.0
    2
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
    Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24
      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24

      Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032957
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Denzel DLS950/24 работает по безмасляной технологии RTFE. В сжатом воздухе не содержатся примеси масла, что делает возможной работу в условиях, требующих чистого воздуха. К устройству можно подключать обдувочные пистолеты, распылители лакокрасочных материалов и другие пневмоинструменты. Допускается использование не только в домашних условиях, но и на сельскохозяйственных предприятиях и коммунальном хозяйстве. Благодаря отсутствию масла модель отличается своей экологичностью и простым обслуживанием. Мощность 0.95 кВт и двухцилиндровая конструкция позволили добиться производительности в 165 л/мин. При этом отличительная особенность модели - это низкий уровень шума. Окружающие не ощутят дискомфорта от работающей установки благодаря наличию двух цилиндров и невысоким оборотам мотора (1400 об/мин)

        Преимущества

        • Прочные материалы - ресивер на 24 л изготовлен из высококачественной стали, прошел особый контроль сварочных соединений и покрыт антикоррозийной краской, поэтому прослужит долгие годы
        • Надежный воздушный фильтр минимизирует сопротивление потоку и не снижает производительность, а резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха в ресивер в обход фильтра
        • Комфортно отслеживать параметры работы - 2 манометра позволяют контролировать давление в ресивере и пневмомагистрали, и при необходимости корректировать его
        • Защита от разрушения - предохранительный клапан отвечает за автоматический сброс лишнего давления, что исключает аварийные ситуации
        • Сниженная нагрузка на двигатель - благодаря ребристой поверхности цилиндров и использованию материалов с низким коэффициентом трения повышается износоустойчивость основных узлов и улучшается теплоотвод
        • Встроенная тепловая защита - работа устройства останавливается при нагреве двигателя выше допустимой температуры, что повышает долговечность компрессора и обеспечивает пожаробезопасность
        • Автоматический запуск - если давление упадет ниже 6 атмосфер, система самостоятельно возобновит работу, таким образом обеспечивается давление в диапазоне 6-8 бар
        • Наличие транспортировочных колес и ручки - перемещать изделие очень просто, не составит труда даже перевозка на большие расстояния
        • Безопасность и высокая устойчивость - резиновые ножки гасят вибрации и удерживают компрессор на месте в процессе работы
        • Повышенная ударопрочность - корпус полностью изготовлен из металла (в том числе корпус фильтра), поэтому его трудно повредить
        • Продуманная конструкция сливной пробки - подпальцевые упоры значительно упрощают откручивание, особенно в случае ее закисания