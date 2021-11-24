Компрессор безмаслянный малошумный Denzel DLS950/24

Преимущества

Прочные материалы - ресивер на 24 л изготовлен из высококачественной стали, прошел особый контроль сварочных соединений и покрыт антикоррозийной краской, поэтому прослужит долгие годы

Надежный воздушный фильтр минимизирует сопротивление потоку и не снижает производительность, а резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха в ресивер в обход фильтра

Комфортно отслеживать параметры работы - 2 манометра позволяют контролировать давление в ресивере и пневмомагистрали, и при необходимости корректировать его

Защита от разрушения - предохранительный клапан отвечает за автоматический сброс лишнего давления, что исключает аварийные ситуации

Сниженная нагрузка на двигатель - благодаря ребристой поверхности цилиндров и использованию материалов с низким коэффициентом трения повышается износоустойчивость основных узлов и улучшается теплоотвод

Встроенная тепловая защита - работа устройства останавливается при нагреве двигателя выше допустимой температуры, что повышает долговечность компрессора и обеспечивает пожаробезопасность

Автоматический запуск - если давление упадет ниже 6 атмосфер, система самостоятельно возобновит работу, таким образом обеспечивается давление в диапазоне 6-8 бар

Наличие транспортировочных колес и ручки - перемещать изделие очень просто, не составит труда даже перевозка на большие расстояния

Безопасность и высокая устойчивость - резиновые ножки гасят вибрации и удерживают компрессор на месте в процессе работы

Повышенная ударопрочность - корпус полностью изготовлен из металла (в том числе корпус фильтра), поэтому его трудно повредить

Продуманная конструкция сливной пробки - подпальцевые упоры значительно упрощают откручивание, особенно в случае ее закисания

Компрессор Denzel DLS950/24 работает по безмасляной технологии RTFE. В сжатом воздухе не содержатся примеси масла, что делает возможной работу в условиях, требующих чистого воздуха. К устройству можно подключать обдувочные пистолеты, распылители лакокрасочных материалов и другие пневмоинструменты. Допускается использование не только в домашних условиях, но и на сельскохозяйственных предприятиях и коммунальном хозяйстве. Благодаря отсутствию масла модель отличается своей экологичностью и простым обслуживанием. Мощность 0.95 кВт и двухцилиндровая конструкция позволили добиться производительности в 165 л/мин. При этом отличительная особенность модели - это низкий уровень шума. Окружающие не ощутят дискомфорта от работающей установки благодаря наличию двух цилиндров и невысоким оборотам мотора (1400 об/мин)