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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Арт. mir-instrumenta_28236
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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Арт. mir-instrumenta_28236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
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- Воздушный безмасляный компрессор DENZEL РС 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057 представляет собой агрегат для выработки сжатого воздуха. Данная модель имеет производительность 180 литров в минуту. Агрегат имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для бытового применения, а именно, для подкачки шин, надувных изделий. Также компрессор можно использовать для подключения пневмоинструмента.
Преимущества
- Воздушный безмасляный компрессор DENZEL РС 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057 имеет манометр для контроля давления сжатого воздуха.
- Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц.
- Прочный металлический корпус.
- Низкий уровень шума во время работы.