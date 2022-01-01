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Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
12 720 ₽
Безмасляные компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Арт. mir-instrumenta_28236
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057

Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057

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12 720 ₽
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Арт. mir-instrumenta_28236

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 720 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Воздушный безмасляный компрессор DENZEL РС 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057 представляет собой агрегат для выработки сжатого воздуха. Данная модель имеет производительность 180 литров в минуту. Агрегат имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для бытового применения, а именно, для подкачки шин, надувных изделий. Также компрессор можно использовать для подключения пневмоинструмента.

    Преимущества

    • Воздушный безмасляный компрессор DENZEL РС 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057 имеет манометр для контроля давления сжатого воздуха.
    • Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц.
    • Прочный металлический корпус.
    • Низкий уровень шума во время работы.