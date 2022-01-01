Компрессор воздушный безмасляный Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057

Преимущества

Воздушный безмасляный компрессор DENZEL РС 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057 имеет манометр для контроля давления сжатого воздуха.

Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц.

Прочный металлический корпус.

Низкий уровень шума во время работы.

Воздушный безмасляный компрессор DENZEL РС 1 6-180, 1,1 кВт, 180 л мин, 6 л 58057 представляет собой агрегат для выработки сжатого воздуха. Данная модель имеет производительность 180 литров в минуту. Агрегат имеет компактный корпус и малый вес. Подходит для бытового применения, а именно, для подкачки шин, надувных изделий. Также компрессор можно использовать для подключения пневмоинструмента.