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Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
    Арт. О00000032971
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200

      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032971

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный 5,5 кВт компрессор Denzel BCI5500-T/200 применяется на стройке, в автосервисе или на небольших предприятиях. Высокая производительность на входе 850 л/мин позволяет подключать пневмоинструмент с большим расходом воздуха, например: пневмошлифовальную машинку, пневмолопату, пневмомолоток, пневмодрель. Ресивер 200 л обеспечивает большой запас воздуха, что позволяет снизить частоту включений мотора. Имеет встроенные защиты, которые отключают двигатель при перегрузке и коротком замыкании, что увеличивает срок его службы

        Преимущества

        • Высокий ресурс компрессора за счет качественных комплектующих: чугунные коленчатый вал и цилиндр, металлический корпус фильтра и штуцеры
        • Медная обмотка двигателя выдерживает сильные нагрузки, что повышает ресурс компрессора
        • Безопасность и надежность ресивера достигается за счет прочных листов толщиной 3,7 мм, из которых он изготовлен
        • Фильтр с бумажным картриджем обеспечивает минимальное сопротивление воздушному потоку
        • Резиновый уплотнитель на фильтре не допускает подсосов, а значит в поршневую систему поступает только очищенный воздух
        • Легко отслеживать давление в ресивере и в пневмолинии благодаря двум манометрам
        • Трубки воздушной магистрали оснащены металлическими ребрами, что повышает их ресурс и теплоотдачу
        • Фильтр-влагоотделитель позволяет получить более качественный сжатый воздух без конденсата и примесей масла
        • Благодаря наличию ручки и колес компрессор легко транспортировать