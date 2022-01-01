Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/200

Преимущества

Высокий ресурс компрессора за счет качественных комплектующих: чугунные коленчатый вал и цилиндр, металлический корпус фильтра и штуцеры

Медная обмотка двигателя выдерживает сильные нагрузки, что повышает ресурс компрессора

Безопасность и надежность ресивера достигается за счет прочных листов толщиной 3,7 мм, из которых он изготовлен

Фильтр с бумажным картриджем обеспечивает минимальное сопротивление воздушному потоку

Резиновый уплотнитель на фильтре не допускает подсосов, а значит в поршневую систему поступает только очищенный воздух

Легко отслеживать давление в ресивере и в пневмолинии благодаря двум манометрам

Трубки воздушной магистрали оснащены металлическими ребрами, что повышает их ресурс и теплоотдачу

Фильтр-влагоотделитель позволяет получить более качественный сжатый воздух без конденсата и примесей масла

Благодаря наличию ручки и колес компрессор легко транспортировать

Мощный 5,5 кВт компрессор Denzel BCI5500-T/200 применяется на стройке, в автосервисе или на небольших предприятиях. Высокая производительность на входе 850 л/мин позволяет подключать пневмоинструмент с большим расходом воздуха, например: пневмошлифовальную машинку, пневмолопату, пневмомолоток, пневмодрель. Ресивер 200 л обеспечивает большой запас воздуха, что позволяет снизить частоту включений мотора. Имеет встроенные защиты, которые отключают двигатель при перегрузке и коротком замыкании, что увеличивает срок его службы