Преимущества

Асинхронный двигатель

Внешний пенокомплект

Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака

Простота эксплуатации

На корпусе предусмотрен держатель пистолета и кронштейн под кабель

Алюминиевая помпа со стальными плунжерами - надежность

Опция блокировки рычага пистолета предотвращает случайный запуск

Степень защиты IPX5 - мойка защищена от попадания струй воды с любого направления при давлении не более 30 кПа

Класс защиты I - изоляция токопроводящих элементов и защитное заземление

Длинный шланг и кабель обеспечивают мобильность Denzel R-180i 58236

Быстросъемный коннектор для легкого подключения пистолета

HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки

Насадка-удлинитель на пистолет позволяет работать в труднодоступных местах

Прочные металлические штуцеры выдерживают сильные рывки шланга

Колеса и телескопическая ручка для удобства транспортировки

С помощью быстросъемных форсунок, которые входят в комплект, можно подобрать оптимальный режим для работы в труднодоступных местах

Моечная машина высокого давления Denzel R-180i отлично подходит для очищения автомобилей, заборов, дорожек и садового инвентаря. Мощный мотор 2400 Вт и помпа с производительностью 450 л/ч и максимальным давлением 180 бар помогает эффективно справляться с серьезными загрязнениями. Отсутствие водопровода не проблема. Мойка может производить забор из любых емкостей благодаря функции самовсасывания, при этом теряя всего 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами отличается высокой точностью подгонки деталей, что обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе.