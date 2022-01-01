Моечная машина высокого давления Denzel R-180i
Арт. О00000033007
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|15.8
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Габариты, мм
|415x324x732
- Моечная машина высокого давления Denzel R-180i отлично подходит для очищения автомобилей, заборов, дорожек и садового инвентаря. Мощный мотор 2400 Вт и помпа с производительностью 450 л/ч и максимальным давлением 180 бар помогает эффективно справляться с серьезными загрязнениями. Отсутствие водопровода не проблема. Мойка может производить забор из любых емкостей благодаря функции самовсасывания, при этом теряя всего 5% давления. Алюминиевая помпа со стальными плунжерами отличается высокой точностью подгонки деталей, что обеспечивает надежность и стабильное давление на выходе.
Преимущества
- Асинхронный двигатель
- Внешний пенокомплект
- Модель может быть подключена к водопроводной системе или использовать воду из бака
- Простота эксплуатации
- На корпусе предусмотрен держатель пистолета и кронштейн под кабель
- Алюминиевая помпа со стальными плунжерами - надежность
- Опция блокировки рычага пистолета предотвращает случайный запуск
- Степень защиты IPX5 - мойка защищена от попадания струй воды с любого направления при давлении не более 30 кПа
- Класс защиты I - изоляция токопроводящих элементов и защитное заземление
- Длинный шланг и кабель обеспечивают мобильность Denzel R-180i 58236
- Быстросъемный коннектор для легкого подключения пистолета
- HPC коннектор в комплекте позволяет легко подсоединять шланг к патрубку мойки
- Насадка-удлинитель на пистолет позволяет работать в труднодоступных местах
- Прочные металлические штуцеры выдерживают сильные рывки шланга
- Колеса и телескопическая ручка для удобства транспортировки
- С помощью быстросъемных форсунок, которые входят в комплект, можно подобрать оптимальный режим для работы в труднодоступных местах