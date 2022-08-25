Мотоблок Denzel DP T-470 56405
Арт. О00000033013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|легкий
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок Denzel DPT-470 предназначен для работ с почвой на сельскохозяйственных участках. Оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем серии Long Life, который подходит для тяжелых задач, таких как вспашка целины и глинистой почвы площадью до 2 гектаров. Предусмотрены 3 скорости для движения вперед, что обеспечивает высокую скорость работы, и 1 скорость для движения назад, что позволяет вытаскивать агрегат при застревании в почве. Многофункциональность. Шкив отбора мощности служит для подключения дополнительного оборудования, что значительно расширяет спектр выполняемых мотоблоком задач.
Преимущества
- Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата
- Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации
- На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора
- 24 фрезы из закаленной стали эффективно обрабатывают участки шириной 85 см и глубиной до 35 см
- Усиленный сошник толщиной 12 мм позволяет настроить глубину вспашки и выступает в качестве задней опоры при хранении
- Защита от низкого уровня масла LO-protection - мотоблок не включится при незаполненном картере, что предотвращает поломку двигателя и продлевает срок его службы
- Воздушный фильтр защищает цилиндр от попадания твердых частиц
- Надежный карбюратор Great Point - агрегат работает стабильно даже при высокой нагрузке на двигатель
- Качественные детали - закаленный до твердости 45-50 HRС стальной коленвал и надежный распредвал обеспечивают высокую производительность мотоблока в любое время года
- Низкий расход топлива - 1 л/ч позволяет непрерывно работать более 3-х часов
- Чугунный корпус редуктора увеличивает вес мотоблока, поэтому он легко справляется с плотным грунтом
- Эргономичные рукоятки изогнутой формы находятся на оптимальном расстоянии друг от друга и усилены стальной перекладиной, поэтому пользователь не устанет даже при длительной работе
- Комфортная транспортировка - усиленная рукоятка-бампер и большие колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат до нужного места
- Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата