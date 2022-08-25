Мотоблок Denzel DP T-470 56405

Преимущества

Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата



Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации



На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора



24 фрезы из закаленной стали эффективно обрабатывают участки шириной 85 см и глубиной до 35 см

Усиленный сошник толщиной 12 мм позволяет настроить глубину вспашки и выступает в качестве задней опоры при хранении

Защита от низкого уровня масла LO-protection - мотоблок не включится при незаполненном картере, что предотвращает поломку двигателя и продлевает срок его службы

Воздушный фильтр защищает цилиндр от попадания твердых частиц

Надежный карбюратор Great Point - агрегат работает стабильно даже при высокой нагрузке на двигатель

Качественные детали - закаленный до твердости 45-50 HRС стальной коленвал и надежный распредвал обеспечивают высокую производительность мотоблока в любое время года

Низкий расход топлива - 1 л/ч позволяет непрерывно работать более 3-х часов

Чугунный корпус редуктора увеличивает вес мотоблока, поэтому он легко справляется с плотным грунтом

Эргономичные рукоятки изогнутой формы находятся на оптимальном расстоянии друг от друга и усилены стальной перекладиной, поэтому пользователь не устанет даже при длительной работе

Комфортная транспортировка - усиленная рукоятка-бампер и большие колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат до нужного места

Мотоблок Denzel DPT-470 предназначен для работ с почвой на сельскохозяйственных участках. Оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем серии Long Life, который подходит для тяжелых задач, таких как вспашка целины и глинистой почвы площадью до 2 гектаров. Предусмотрены 3 скорости для движения вперед, что обеспечивает высокую скорость работы, и 1 скорость для движения назад, что позволяет вытаскивать агрегат при застревании в почве. Многофункциональность. Шкив отбора мощности служит для подключения дополнительного оборудования, что значительно расширяет спектр выполняемых мотоблоком задач.