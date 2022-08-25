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Мотоблок Denzel DP T-470 56405
5.0
1
44 860 ₽
49 870 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Арт. О00000033013
    5.0
    1
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
    Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405
      Мотоблок Denzel DP T-470 56405

      Мотоблок Denzel DP T-470 56405

      • -5 010 ₽
      44 860 ₽
      49 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000033013
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      • -5 010 ₽
      44 860 ₽
      49 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 048 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок Denzel DPT-470 предназначен для работ с почвой на сельскохозяйственных участках. Оснащен мощным 4-х тактным бензиновым двигателем серии Long Life, который подходит для тяжелых задач, таких как вспашка целины и глинистой почвы площадью до 2 гектаров. Предусмотрены 3 скорости для движения вперед, что обеспечивает высокую скорость работы, и 1 скорость для движения назад, что позволяет вытаскивать агрегат при застревании в почве. Многофункциональность. Шкив отбора мощности служит для подключения дополнительного оборудования, что значительно расширяет спектр выполняемых мотоблоком задач.

        Преимущества

        • Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования агрегата
        • Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации
        • На корпусе предусмотрен щиток, который предотвращает попадание земли на оператора
        • 24 фрезы из закаленной стали эффективно обрабатывают участки шириной 85 см и глубиной до 35 см
        • Усиленный сошник толщиной 12 мм позволяет настроить глубину вспашки и выступает в качестве задней опоры при хранении 
        • Защита от низкого уровня масла LO-protection - мотоблок не включится при незаполненном картере, что предотвращает поломку двигателя и продлевает срок его службы
        • Воздушный фильтр защищает цилиндр от попадания твердых частиц
        • Надежный карбюратор Great Point - агрегат работает стабильно даже при высокой нагрузке на двигатель
        • Качественные детали - закаленный до твердости 45-50 HRС стальной коленвал и надежный распредвал обеспечивают высокую производительность мотоблока в любое время года
        • Низкий расход топлива - 1 л/ч позволяет непрерывно работать более 3-х часов
        • Чугунный корпус редуктора увеличивает вес мотоблока, поэтому он легко справляется с плотным грунтом
        • Эргономичные рукоятки изогнутой формы находятся на оптимальном расстоянии друг от друга и усилены стальной перекладиной, поэтому пользователь не устанет даже при длительной работе
        • Комфортная транспортировка - усиленная рукоятка-бампер и большие колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат до нужного места