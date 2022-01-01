Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
Арт. О00000033063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|490x385x415
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201 применяется для откачивания чистой воды из бассейнов, водоемов, затопленных подвалов и складских помещений. Подходит для подачи воды на участок или в систему полива. Отличается высокой производительностью, что позволяет использовать мотопомпу в коммунальных, промышленных и строительных работах. Также ее можно использовать для выездных работ благодаря небольшому весу 22 кг и отсутствию необходимости подключения к сети.
Преимущества
- Надежный и мощный двигатель Denzel Long Life series гарантирует большой ресурс мотопомпы за счет качественных комплектующих: чугунная гильза цилиндра, свеча зажигания BOSCH, стальные коленчатый и распределительный вал
- Предусмотрена встроенная система защиты, которая отключает двигатель при низком уровне масла, чтобы не допустить его поломки
- С помощью рычага регулировки оборотов двигателя можно выставлять необходимую интенсивность подачи воды
- Мотопомпа оснащена ручным стартером, что позволяет легко запустить двигатель даже в холодную погоду
- Благодаря усиленной раме двигатель защищен от повреждений
- Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость мотопомпы даже на неровной поверхности
- Можно работать сразу - в комплект входит набор хомутов и инструментов для подключения шланга
- Непрерывная работа до 2 часов на полной мощности без дозаправки