Преимущества

Надежный и мощный двигатель Denzel Long Life series гарантирует большой ресурс мотопомпы за счет качественных комплектующих: чугунная гильза цилиндра, свеча зажигания BOSCH, стальные коленчатый и распределительный вал

Предусмотрена встроенная система защиты, которая отключает двигатель при низком уровне масла, чтобы не допустить его поломки

С помощью рычага регулировки оборотов двигателя можно выставлять необходимую интенсивность подачи воды

Мотопомпа оснащена ручным стартером, что позволяет легко запустить двигатель даже в холодную погоду

Благодаря усиленной раме двигатель защищен от повреждений

Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость мотопомпы даже на неровной поверхности

Можно работать сразу - в комплект входит набор хомутов и инструментов для подключения шланга

Непрерывная работа до 2 часов на полной мощности без дозаправки

Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201 применяется для откачивания чистой воды из бассейнов, водоемов, затопленных подвалов и складских помещений. Подходит для подачи воды на участок или в систему полива. Отличается высокой производительностью, что позволяет использовать мотопомпу в коммунальных, промышленных и строительных работах. Также ее можно использовать для выездных работ благодаря небольшому весу 22 кг и отсутствию необходимости подключения к сети.