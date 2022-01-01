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Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
    Арт. О00000033063
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201

      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033063

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		490x385x415
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-50 99201 применяется для откачивания чистой воды из бассейнов, водоемов, затопленных подвалов и складских помещений. Подходит для подачи воды на участок или в систему полива. Отличается высокой производительностью, что позволяет использовать мотопомпу в коммунальных, промышленных и строительных работах. Также ее можно использовать для выездных работ благодаря небольшому весу 22 кг и отсутствию необходимости подключения к сети.

        Преимущества

        • Надежный и мощный двигатель Denzel Long Life series гарантирует большой ресурс мотопомпы за счет качественных комплектующих: чугунная гильза цилиндра, свеча зажигания BOSCH, стальные коленчатый и распределительный вал
        • Предусмотрена встроенная система защиты, которая отключает двигатель при низком уровне масла, чтобы не допустить его поломки
        • С помощью рычага регулировки оборотов двигателя можно выставлять необходимую интенсивность подачи воды
        • Мотопомпа оснащена ручным стартером, что позволяет легко запустить двигатель даже в холодную погоду
        • Благодаря усиленной раме двигатель защищен от повреждений
        • Широкое основание рамы обеспечивает устойчивость мотопомпы даже на неровной поверхности
        • Можно работать сразу - в комплект входит набор хомутов и инструментов для подключения шланга
        • Непрерывная работа до 2 часов на полной мощности без дозаправки