Преимущества

Двигатель серии Denzel Long Life series оснащен надежными комплектующими, что обеспечивает его высокий ресурс: чугунная гильза цилиндра, свеча зажигания BOSCH, стальные коленчатый и распределительный вал

При низком уровне масла встроенная защита отключает двигатель для предотвращения его поломки

Предусмотрен рычаг регулировки оборотов двигателя для контроля интенсивности подачи воды

Мотопомпа благодаря ручному стартеру легко запускается в любых погодных условиях или после долго простоя

Усиленная стальная рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений при транспортировке

Рама имеет широкое основание, что способствует устойчивости мотопомпы

В комплект входит набор хомутов и инструментов - их не нужно покупать отдельно

Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202 используется для подачи чистой воды на дачный участок, стройку, небольшое предприятие или в системы полива. А скорость перекачивания 1000 л/мин позволяет легко справляться с осушением водоемов, бассейнов и затопленных помещений. Может осуществлять забор воды с глубины до 8м и обеспечивает напор до 30 м. Бензиновая мотопомпа работает автономно, можно использовать для выездных работ.