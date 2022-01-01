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Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
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Мотопомпы
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
    Арт. О00000033064
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
    Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202

      Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033064

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		510x385x445
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202 используется для подачи чистой воды на дачный участок, стройку, небольшое предприятие или в системы полива. А скорость перекачивания 1000 л/мин позволяет легко справляться с осушением водоемов, бассейнов и затопленных помещений. Может осуществлять забор воды с глубины до 8м и обеспечивает напор до 30 м. Бензиновая мотопомпа работает автономно, можно использовать для выездных работ.

        Преимущества

        • Двигатель серии Denzel Long Life series оснащен надежными комплектующими, что обеспечивает его высокий ресурс: чугунная гильза цилиндра, свеча зажигания BOSCH, стальные коленчатый и распределительный вал
        • При низком уровне масла встроенная защита отключает двигатель для предотвращения его поломки
        • Предусмотрен рычаг регулировки оборотов двигателя для контроля интенсивности подачи воды
        • Мотопомпа благодаря ручному стартеру легко запускается в любых погодных условиях или после долго простоя
        • Усиленная стальная рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений при транспортировке
        • Рама имеет широкое основание, что способствует устойчивости мотопомпы
        • В комплект входит набор хомутов и инструментов - их не нужно покупать отдельно