Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202
Арт. О00000033064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|510x385x445
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа для чистой воды Denzel PX-80 99202 используется для подачи чистой воды на дачный участок, стройку, небольшое предприятие или в системы полива. А скорость перекачивания 1000 л/мин позволяет легко справляться с осушением водоемов, бассейнов и затопленных помещений. Может осуществлять забор воды с глубины до 8м и обеспечивает напор до 30 м. Бензиновая мотопомпа работает автономно, можно использовать для выездных работ.
Преимущества
- Двигатель серии Denzel Long Life series оснащен надежными комплектующими, что обеспечивает его высокий ресурс: чугунная гильза цилиндра, свеча зажигания BOSCH, стальные коленчатый и распределительный вал
- При низком уровне масла встроенная защита отключает двигатель для предотвращения его поломки
- Предусмотрен рычаг регулировки оборотов двигателя для контроля интенсивности подачи воды
- Мотопомпа благодаря ручному стартеру легко запускается в любых погодных условиях или после долго простоя
- Усиленная стальная рама обеспечивает защиту двигателя от повреждений при транспортировке
- Рама имеет широкое основание, что способствует устойчивости мотопомпы
- В комплект входит набор хомутов и инструментов - их не нужно покупать отдельно