Преимущества

Качественные комплектующие обеспечивают долгий срок службы насоса: износостойкое торцевое уплотнение из карбида кремния, вал и ресивер из нержавеющей стали, рабочее колесо из прочного пластика

Защита от перегрева предохраняет двигатель от поломки

Литой корпус насосной части выполнен из чугуна, что значительно снижает уровень шума от работы

Защиту от сухого хода обеспечивает блок автоматики

Мембрана в ресивере предотвращает гидроудары, таким образом повышается срок службы смесителей

Специальное покрытие на корпусе защищает его от образования коррозии

Фильтр выпускного патрубка предотвращает попадание грязи в воду

Корпус можно вмонтировать в пол для устойчивости, т.к. на ножках имеются отверстия под болты

Легко контролировать рабочее давление благодаря манометру на корпусе

Насосная станция Denzel PS1100С 97215 работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.