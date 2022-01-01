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Насосная станция Denzel PS1100С 97215
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Арт. О00000033050
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
    Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215
      Насосная станция Denzel PS1100С 97215

      Насосная станция Denzel PS1100С 97215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033050

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насосная станция Denzel PS1100С 97215 работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.

        Преимущества

        • Качественные комплектующие обеспечивают долгий срок службы насоса: износостойкое торцевое уплотнение из карбида кремния, вал и ресивер из нержавеющей стали, рабочее колесо из прочного пластика
        • Защита от перегрева предохраняет двигатель от поломки
        • Литой корпус насосной части выполнен из чугуна, что значительно снижает уровень шума от работы
        • Защиту от сухого хода обеспечивает блок автоматики
        • Мембрана в ресивере предотвращает гидроудары, таким образом повышается срок службы смесителей
        • Специальное покрытие на корпусе защищает его от образования коррозии
        • Фильтр выпускного патрубка предотвращает попадание грязи в воду
        • Корпус можно вмонтировать в пол для устойчивости, т.к. на ножках имеются отверстия под болты
        • Легко контролировать рабочее давление благодаря манометру на корпусе