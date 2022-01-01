Насосная станция Denzel PSХ1300 97213
Арт. О00000031498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция Denzel PSХ1300 97213 позволяет в короткие сроки решить вопрос с водоснабжением частных домов и коттеджей, рядом с которыми находятся скважины, колодцы или водоемы естественного происхождения. Мощность мотора позволяет перекачивать 75 л чистой воды в минуту, поднимая воду на высоту до 48 метров. Станция обеспечивает бесперебойную работу в автоматическом режиме, останавливая и запуская электродвигатель в зависимости от расхода воды. Гидроаккумулятор объемом 24 литра позволяет экономно расходовать энергию и обеспечивает пользователей запасом воды в случае отключения электричества.
Преимущества
- Однофазный двигатель оснащен пластиковым вентилятором для охлаждения. Дополнительно от поломки его защищает термодатчик, который отключает питание при перегреве. Благодаря этому гарантия увеличена до трех лет
- Насосная часть защищена от брызг воды и прокачивания частиц размером более 1 мм по стандарту IPX4, поэтому исключено намокание электрокомпонентов и поражение оператора электрическим током
- Гидроизолированный выключатель-тумблер предотвращает скапливание влаги и пыли во внутренней части изделия
- Насосная станция автоматически запускается, когда включается стиральная машина, открывается кран подачи воды и т.д. (всего до 5 потребителей). Такой продуманный подход позволяет разумно потреблять воду и продлевает срок службы насоса
- Встроенный манометр позволяет визуально контролировать текущий уровень давления воды в системе
- Корпус сделан из двухцветного пластика, который не только выигрышно смотрится, но и выполняет защитную роль: предотвращает поломку важных деталей, не допускает попадания воды внутрь и снижает уровень шума
- Насосная часть и электродвигатель объединены в единый блок, это позволило добиться компактных размеров и облегчить установку станции
- Фильтр предварительной очистки со сменным картриджем не допускает попадания песка и посторонних предметов в насос, подключать дополнительные блоки очистки не нужно
- Заливная горловина расширена, это упрощает подготовку насоса к первому использованию
- Стальной гидроаккумулятор с мембраной из пищевой резины отличается надежностью и качеством сборки, что позволяет повысить эффективность работы, продлить срок эксплуатации и использовать насос для перекачивания питьевой воды
- Резьбовые соединения сделаны из латуни, не поддающейся коррозии. Такое решение позволяет использовать станцию часто без риска потери производительности
- Удаление воды из насоса упрощено благодаря удобной сливной пробке. Она легко откручивается и не требует использования дополнительных инструментов
- Входные и выходные патрубки оснащены герметичными пластиковыми заглушками, которые обеспечивают правильную и безопасную консервацию насоса на зимний период
- Две удобные рукоятки на верхней части и торце станции позволяют легко устанавливать станцию на площадке и переносить ее на нужное место после использования