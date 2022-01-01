Насосная станция Denzel PSХ1300 97213

Преимущества

Однофазный двигатель оснащен пластиковым вентилятором для охлаждения. Дополнительно от поломки его защищает термодатчик, который отключает питание при перегреве. Благодаря этому гарантия увеличена до трех лет

Насосная часть защищена от брызг воды и прокачивания частиц размером более 1 мм по стандарту IPX4, поэтому исключено намокание электрокомпонентов и поражение оператора электрическим током

Гидроизолированный выключатель-тумблер предотвращает скапливание влаги и пыли во внутренней части изделия

Насосная станция автоматически запускается, когда включается стиральная машина, открывается кран подачи воды и т.д. (всего до 5 потребителей). Такой продуманный подход позволяет разумно потреблять воду и продлевает срок службы насоса

Встроенный манометр позволяет визуально контролировать текущий уровень давления воды в системе

Корпус сделан из двухцветного пластика, который не только выигрышно смотрится, но и выполняет защитную роль: предотвращает поломку важных деталей, не допускает попадания воды внутрь и снижает уровень шума

Насосная часть и электродвигатель объединены в единый блок, это позволило добиться компактных размеров и облегчить установку станции

Фильтр предварительной очистки со сменным картриджем не допускает попадания песка и посторонних предметов в насос, подключать дополнительные блоки очистки не нужно

Заливная горловина расширена, это упрощает подготовку насоса к первому использованию

Стальной гидроаккумулятор с мембраной из пищевой резины отличается надежностью и качеством сборки, что позволяет повысить эффективность работы, продлить срок эксплуатации и использовать насос для перекачивания питьевой воды

Резьбовые соединения сделаны из латуни, не поддающейся коррозии. Такое решение позволяет использовать станцию часто без риска потери производительности

Удаление воды из насоса упрощено благодаря удобной сливной пробке. Она легко откручивается и не требует использования дополнительных инструментов

Входные и выходные патрубки оснащены герметичными пластиковыми заглушками, которые обеспечивают правильную и безопасную консервацию насоса на зимний период

Две удобные рукоятки на верхней части и торце станции позволяют легко устанавливать станцию на площадке и переносить ее на нужное место после использования

Насосная станция Denzel PSХ1300 97213 позволяет в короткие сроки решить вопрос с водоснабжением частных домов и коттеджей, рядом с которыми находятся скважины, колодцы или водоемы естественного происхождения. Мощность мотора позволяет перекачивать 75 л чистой воды в минуту, поднимая воду на высоту до 48 метров. Станция обеспечивает бесперебойную работу в автоматическом режиме, останавливая и запуская электродвигатель в зависимости от расхода воды. Гидроаккумулятор объемом 24 литра позволяет экономно расходовать энергию и обеспечивает пользователей запасом воды в случае отключения электричества.