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Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Арт. О00000033057
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
    Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234

      Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033057

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234 используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуаров, емкостей и колодцев, даже если они находятся далеко от участка. Благодаря скорости перекачки до 91 л/мин с его помощью можно организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Напор до 40 м позволяет обеспечить подачу воды даже на верхние этажи в несколько точек водоразбора. Насос устанавливается в вертикальном положении на глубину погружения до 7 м - подвешивается на тросе за ручку и опускается в колодец.

        Преимущества

        • Поплавковый механизм предотвращает работу на сухом ходу, обеспечивая автоматизированную работу
        • Высокий ресурс обеспечивают корпус из нержавеющей стали, медная обмотка двигателя, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика
        • Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве, таким образом предотвращая его поломку
        • Пользователь защищен от удара током благодаря сетевому кабелю с проводом заземления
        • Степень защиты IPX8 - герметичный корпус не пропускает воду, обеспечивая безопасность электронных компонентов
        • Можно использовать в узких колодцах благодаря небольшому весу и компактным размерам
        • Предусмотрен кабель 10 м, который позволяет легко погружать насос даже в глубокие резервуары или колодцы
        • Насос легко транспортировать и погружать благодаря ручке на корпусе

        Комплектация:

        • Погружной насос.
        • Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.
        • Упаковка.