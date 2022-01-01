Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234
Арт. О00000033057
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234 используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуаров, емкостей и колодцев, даже если они находятся далеко от участка. Благодаря скорости перекачки до 91 л/мин с его помощью можно организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Напор до 40 м позволяет обеспечить подачу воды даже на верхние этажи в несколько точек водоразбора. Насос устанавливается в вертикальном положении на глубину погружения до 7 м - подвешивается на тросе за ручку и опускается в колодец.
Преимущества
- Поплавковый механизм предотвращает работу на сухом ходу, обеспечивая автоматизированную работу
- Высокий ресурс обеспечивают корпус из нержавеющей стали, медная обмотка двигателя, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика
- Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве, таким образом предотвращая его поломку
- Пользователь защищен от удара током благодаря сетевому кабелю с проводом заземления
- Степень защиты IPX8 - герметичный корпус не пропускает воду, обеспечивая безопасность электронных компонентов
- Можно использовать в узких колодцах благодаря небольшому весу и компактным размерам
- Предусмотрен кабель 10 м, который позволяет легко погружать насос даже в глубокие резервуары или колодцы
- Насос легко транспортировать и погружать благодаря ручке на корпусе
Комплектация:
- Погружной насос.
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.
- Упаковка.