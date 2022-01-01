Преимущества

Поплавковый механизм предотвращает работу на сухом ходу, обеспечивая автоматизированную работу

Высокий ресурс обеспечивают корпус из нержавеющей стали, медная обмотка двигателя, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика

Встроенная система защиты отключает двигатель при перегреве, таким образом предотвращая его поломку

Пользователь защищен от удара током благодаря сетевому кабелю с проводом заземления

Степень защиты IPX8 - герметичный корпус не пропускает воду, обеспечивая безопасность электронных компонентов

Можно использовать в узких колодцах благодаря небольшому весу и компактным размерам

Предусмотрен кабель 10 м, который позволяет легко погружать насос даже в глубокие резервуары или колодцы

Насос легко транспортировать и погружать благодаря ручке на корпусе

Комплектация:

Погружной насос.

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.

Упаковка.

Погружной насос высокого давления Denzel PH1100 97234 используется для подачи чистой воды под давлением до 4 бар из резервуаров, емкостей и колодцев, даже если они находятся далеко от участка. Благодаря скорости перекачки до 91 л/мин с его помощью можно организовать систему орошения и водоснабжения на даче. Напор до 40 м позволяет обеспечить подачу воды даже на верхние этажи в несколько точек водоразбора. Насос устанавливается в вертикальном положении на глубину погружения до 7 м - подвешивается на тросе за ручку и опускается в колодец.