Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
Арт. О00000033048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Мощный 1100 Вт садовый поверхностный насос Denzel GP1100C подходит для подъема и подачи чистой воды из резервуаров и колодцев с глубины до 8 м. Используется для организации систем полива на даче и для повышения давления в водопроводной системе загородного дома, чтобы обеспечить стабильный напор до 46 м. Высокая производительность до 4500 л/ч позволяет применять насос в системах с большим количеством водозаборных точек.
Преимущества
- Термозащита обеспечивает высокий ресурс двигателя, не допуская его работы в случае перегрева
- Литой корпус насосной части изготовлен из чугуна, что позволяет снизить уровень шума при работе
- Специальное покрытие корпуса защищает его от образования коррозии
- Насос имеет торцевое уплотнение из карбида кремния и вал из нержавеющей стали, что повышает его ресурс и надежность
- Предусмотрена защита от поражения электрическим током - токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию
- Небольшой вес 10,2 кг и ручка на корпусе позволяют легко переносить насос
- Устойчивость насоса обеспечивают опоры на корпусе и специальная антивибрационная ножка