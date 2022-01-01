Преимущества

Термозащита обеспечивает высокий ресурс двигателя, не допуская его работы в случае перегрева

Литой корпус насосной части изготовлен из чугуна, что позволяет снизить уровень шума при работе

Специальное покрытие корпуса защищает его от образования коррозии

Насос имеет торцевое уплотнение из карбида кремния и вал из нержавеющей стали, что повышает его ресурс и надежность

Предусмотрена защита от поражения электрическим током - токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию

Небольшой вес 10,2 кг и ручка на корпусе позволяют легко переносить насос

Устойчивость насоса обеспечивают опоры на корпусе и специальная антивибрационная ножка

Мощный 1100 Вт садовый поверхностный насос Denzel GP1100C подходит для подъема и подачи чистой воды из резервуаров и колодцев с глубины до 8 м. Используется для организации систем полива на даче и для повышения давления в водопроводной системе загородного дома, чтобы обеспечить стабильный напор до 46 м. Высокая производительность до 4500 л/ч позволяет применять насос в системах с большим количеством водозаборных точек.