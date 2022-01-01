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Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
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Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Арт. О00000033048
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C
      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C

      Садовый поверхностный насос Denzel GP1100C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033048

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный 1100 Вт садовый поверхностный насос Denzel GP1100C подходит для подъема и подачи чистой воды из резервуаров и колодцев с глубины до 8 м. Используется для организации систем полива на даче и для повышения давления в водопроводной системе загородного дома, чтобы обеспечить стабильный напор до 46 м. Высокая производительность до 4500 л/ч позволяет применять насос в системах с большим количеством водозаборных точек.

        Преимущества

        • Термозащита обеспечивает высокий ресурс двигателя, не допуская его работы в случае перегрева
        • Литой корпус насосной части изготовлен из чугуна, что позволяет снизить уровень шума при работе
        • Специальное покрытие корпуса защищает его от образования коррозии
        • Насос имеет торцевое уплотнение из карбида кремния и вал из нержавеющей стали, что повышает его ресурс и надежность
        • Предусмотрена защита от поражения электрическим током - токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию
        • Небольшой вес 10,2 кг и ручка на корпусе позволяют легко переносить насос
        • Устойчивость насоса обеспечивают опоры на корпусе и специальная антивибрационная ножка