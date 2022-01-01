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Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Арт. О00000033062
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
    Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258
      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258

      Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033062

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258 забирает воду с глубины до 80 м и перекачивает ее со скоростью до 6000 л/час под давлением до 14 бар. Мощный двигатель на 2200 Вт обеспечит водоснабжение частного дома или дачного коттеджа, полив и орошение грунта, осушение колодца для прочистки и другие бытовые нужды. Насос отличается легким обслуживанием. Он уже готов к работе после покупки - не нужно производить заливку водой, просто погрузите его в скважину и включите питание.

        Преимущества

        • Отдельный блок с выключателем и реле защиты по току обеспечивает легкое управление и предохраняет двигатель от поломок в случае перегрузки
        • Защита от перегрева гарантирует долгую работу двигателя, т.к. он оперативно отключается при превышении максимально допустимой температуры и не разрушается
        • Степень защиты IPX8 позволяет безопасно погружать насос на большую глубину без риска попадания воды на электронную “начинку” и двигатель
        • Корпус насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, поэтому он устойчив к износу и рассчитан на долгие годы службы
        • Асинхронный электродвигатель заполняется маслом на заводе и не требует никакого обслуживания. Такое решение позволяет продлить срок действия подшипников и добиться эффективного охлаждения
        • Насос не выйдет из строя при попадании твердых частиц размером до 0.5 мм, а в случае скапливания крупного песка в заборной части его легко очистить
        • Стальные проушины на корпусе позволяют легко установить и извлечь насос с помощью привязанного к ним троса. Это позволяет избежать переворачивания и некорректной работы оборудования
        • Дюймовая резьба на соединительном разъеме обеспечивает быстрое и герметичное подключение напорного шланга и позволяет добиться стабильной производительности
        • Съемный сетевой кабель длиной 30 м и штепсельная вилка с заземляющим контактом обеспечивают безопасное подключение и защиту от удара током. При необходимости удлинения кабеля его можно нарастить до нужной величины