Преимущества

Отдельный блок с выключателем и реле защиты по току обеспечивает легкое управление и предохраняет двигатель от поломок в случае перегрузки

Защита от перегрева гарантирует долгую работу двигателя, т.к. он оперативно отключается при превышении максимально допустимой температуры и не разрушается

Степень защиты IPX8 позволяет безопасно погружать насос на большую глубину без риска попадания воды на электронную “начинку” и двигатель

Корпус насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, поэтому он устойчив к износу и рассчитан на долгие годы службы

Асинхронный электродвигатель заполняется маслом на заводе и не требует никакого обслуживания. Такое решение позволяет продлить срок действия подшипников и добиться эффективного охлаждения

Насос не выйдет из строя при попадании твердых частиц размером до 0.5 мм, а в случае скапливания крупного песка в заборной части его легко очистить

Стальные проушины на корпусе позволяют легко установить и извлечь насос с помощью привязанного к ним троса. Это позволяет избежать переворачивания и некорректной работы оборудования

Дюймовая резьба на соединительном разъеме обеспечивает быстрое и герметичное подключение напорного шланга и позволяет добиться стабильной производительности

Съемный сетевой кабель длиной 30 м и штепсельная вилка с заземляющим контактом обеспечивают безопасное подключение и защиту от удара током. При необходимости удлинения кабеля его можно нарастить до нужной величины

Скважинный центробежный насос Denzel DWC-4-140 97258 забирает воду с глубины до 80 м и перекачивает ее со скоростью до 6000 л/час под давлением до 14 бар. Мощный двигатель на 2200 Вт обеспечит водоснабжение частного дома или дачного коттеджа, полив и орошение грунта, осушение колодца для прочистки и другие бытовые нужды. Насос отличается легким обслуживанием. Он уже готов к работе после покупки - не нужно производить заливку водой, просто погрузите его в скважину и включите питание.