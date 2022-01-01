Преимущества

Стальная рама обеспечивает надежность и большой ресурс каретки

Для удобства и безопасности работы кареткой можно управлять дистанционно посредством выносного пульта

Зубчатая передача обеспечивает плавный ход каретки без риска повреждения груза

Положение зажимов регулируется, поэтому каретку можно устанавливать на балки разной длины 80-102 мм

Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009 устанавливается совместно с тельферами ТМ Denzel для горизонтального передвижения грузов. Она обеспечивает высокую грузоподъемность до 1 т со скоростью передвижения 15 м/мин. Ее можно использовать не только для профессиональных целей на складах, строительных площадках и в сервисных центрах, но и в гараже, т.к. она работает от бытовой сети