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Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
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Тельферы
    Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
    Арт. Х132230128
    Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
    Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
    Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
    Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
      Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
      Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
      Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
      Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009

      Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х132230128

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		19.9
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009 устанавливается совместно с тельферами ТМ Denzel для горизонтального передвижения грузов. Она обеспечивает высокую грузоподъемность до 1 т со скоростью передвижения 15 м/мин. Ее можно использовать не только для профессиональных целей на складах, строительных площадках и в сервисных центрах, но и в гараже, т.к. она работает от бытовой сети

        Преимущества

        • Стальная рама обеспечивает надежность и большой ресурс каретки
        • Для удобства и безопасности работы кареткой можно управлять дистанционно посредством выносного пульта
        • Зубчатая передача обеспечивает плавный ход каретки без риска повреждения груза
        • Положение зажимов регулируется, поэтому каретку можно устанавливать на балки разной длины 80-102 мм