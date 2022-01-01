Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009
Арт. Х132230128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|19.9
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Напряжение, В
|220
- Каретка электрическая для тельфера Denzel Т-1000 52009 устанавливается совместно с тельферами ТМ Denzel для горизонтального передвижения грузов. Она обеспечивает высокую грузоподъемность до 1 т со скоростью передвижения 15 м/мин. Ее можно использовать не только для профессиональных целей на складах, строительных площадках и в сервисных центрах, но и в гараже, т.к. она работает от бытовой сети
Преимущества
- Стальная рама обеспечивает надежность и большой ресурс каретки
- Для удобства и безопасности работы кареткой можно управлять дистанционно посредством выносного пульта
- Зубчатая передача обеспечивает плавный ход каретки без риска повреждения груза
- Положение зажимов регулируется, поэтому каретку можно устанавливать на балки разной длины 80-102 мм