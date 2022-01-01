Тачка строительная, усиленная Denzel 68999
Арт. О00000040649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|230
- Усиленная строительная тачка Denzel 140 л 68999 предназначена для перевозки различных грузов, строительных материалов, при проведении строительных, а также сельскохозяйственных работ. Широкое пневматическое колесо с пониженным давлением на грунт облегчает перевозку тяжелых грузов. Корыто из окрашенной стали отличается устойчивостью к воздействию коррозии для долгого срока службы. Резиновые накладки обеспечивают надежное удержание тачки. Изготовленная из стали рама диаметром 50 мм отличается высокой прочностью
Преимущества
- Дуга вокруг переднего колеса служит упором при фронтальной разгрузке, проушина позволяет осуществлять буксировку тяжело нагруженной тачки вторым человеком
- Кузов имеет завальцованные борта, которые придают прочность верхнему краю кузова и повышенную стойкость к ударам
- Наличие двух шариковых подшипников в колесе облегчает перемещение Denzel 68999 с грузом
- Ножки тачки снабжены дополнительными широким подпятниками, увеличивающими площадь опоры тяжело нагруженной тачки, что также снижает давление на грунт