Тачка строительная, усиленная Denzel 68999

Преимущества

Дуга вокруг переднего колеса служит упором при фронтальной разгрузке, проушина позволяет осуществлять буксировку тяжело нагруженной тачки вторым человеком

Кузов имеет завальцованные борта, которые придают прочность верхнему краю кузова и повышенную стойкость к ударам

Наличие двух шариковых подшипников в колесе облегчает перемещение Denzel 68999 с грузом

Ножки тачки снабжены дополнительными широким подпятниками, увеличивающими площадь опоры тяжело нагруженной тачки, что также снижает давление на грунт

Усиленная строительная тачка Denzel 140 л 68999 предназначена для перевозки различных грузов, строительных материалов, при проведении строительных, а также сельскохозяйственных работ. Широкое пневматическое колесо с пониженным давлением на грунт облегчает перевозку тяжелых грузов. Корыто из окрашенной стали отличается устойчивостью к воздействию коррозии для долгого срока службы. Резиновые накладки обеспечивают надежное удержание тачки. Изготовленная из стали рама диаметром 50 мм отличается высокой прочностью