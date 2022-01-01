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Тачка строительная, усиленная Denzel 68999
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Одноколесные тачки
    Тачка строительная, усиленная Denzel 68999
    Арт. О00000040649
    Тачка строительная, усиленная Denzel 68999

      Тачка строительная, усиленная Denzel 68999

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000040649

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Усиленная строительная тачка Denzel 140 л 68999 предназначена для перевозки различных грузов, строительных материалов, при проведении строительных, а также сельскохозяйственных работ. Широкое пневматическое колесо с пониженным давлением на грунт облегчает перевозку тяжелых грузов. Корыто из окрашенной стали отличается устойчивостью к воздействию коррозии для долгого срока службы. Резиновые накладки обеспечивают надежное удержание тачки. Изготовленная из стали рама диаметром 50 мм отличается высокой прочностью

        Преимущества 

        • Дуга вокруг переднего колеса служит упором при фронтальной разгрузке, проушина позволяет осуществлять буксировку тяжело нагруженной тачки вторым человеком
        • Кузов имеет завальцованные борта, которые придают прочность верхнему краю кузова и повышенную стойкость к ударам
        • Наличие двух шариковых подшипников в колесе облегчает перемещение Denzel 68999 с грузом
        • Ножки тачки снабжены дополнительными широким подпятниками, увеличивающими площадь опоры тяжело нагруженной тачки, что также снижает давление на грунт