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Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
5.0
1
7 000 ₽
7 880 ₽
Электрические триммеры
  • Новинка
  • Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Арт. О00000041111
5.0
1
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
  • Новинка
  • Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга

Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга

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  • -880 ₽
7 000 ₽
7 880 ₽
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  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041111
5.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска
Вес, кг
6.1
Мощность, кВт
1.2
Ширина скашивания леской, см
38
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -880 ₽
7 000 ₽
7 880 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер DENZEL TE-1200 96611 предназначен для выкашивания травы в труднодоступных местах: вокруг деревьев, клумб, вдоль забора и т.д.

    Преимущества

    • Катушка-полуавтомат и трехлопастной нож
    • Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 1200 Вт
    • Удобная рукоятка - для надежного хвата
    • Воздушное охлаждение - для стабильной работы DENZEL TE-1200 96611
    • Дополнительная рукоятка - для полного контроля