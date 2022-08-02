Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга

Преимущества

Катушка-полуавтомат и трехлопастной нож

Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 1200 Вт

Удобная рукоятка - для надежного хвата

Воздушное охлаждение - для стабильной работы DENZEL TE-1200 96611

Дополнительная рукоятка - для полного контроля

Электрический триммер DENZEL TE-1200 96611 предназначен для выкашивания травы в труднодоступных местах: вокруг деревьев, клумб, вдоль забора и т.д.