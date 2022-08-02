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Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Арт. О00000041111
- Новинка
- Персональная скидка
Триммер электрический Denzel TE-1200, 1200 Вт, 380 мм, катушка+диск, разборная штанга
Арт. О00000041111
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска
|
Вес, кг
|6.1
|
Мощность, кВт
|1.2
|
Ширина скашивания леской, см
|38
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- Электрический триммер DENZEL TE-1200 96611 предназначен для выкашивания травы в труднодоступных местах: вокруг деревьев, клумб, вдоль забора и т.д.
Преимущества
- Катушка-полуавтомат и трехлопастной нож
- Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 1200 Вт
- Удобная рукоятка - для надежного хвата
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы DENZEL TE-1200 96611
- Дополнительная рукоятка - для полного контроля