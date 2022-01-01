Преимущества

Двигатель с медной обмоткой устойчив к интенсивным нагрузкам и перегреву

В случае перегрузки и превышения допустимой высоты подъема тельфер отключается автоматически, что предотвращает его поломку

Для безопасности груза предусмотрен тормозной механизм, который не допускает самопроизвольного опускания и разматывания троса

Для эффективности охлаждения тельфера предусмотрены специальные ребра и решетка на корпусе

Крюк оборудован защитной скобой, которая обеспечивает надежную фиксации груза

Специальный навес позволяет всегда удерживать крюк в вертикальном положении для удобства работы

Трос толщиной 5.1 мм изготавливается из стали, поэтому он отличается прочностью и высоким ресурсом

Управлять тельфером можно дистанционно, т.к. в комплекте идет пульт

Тельфер можно сразу устанавливать — крепежные детали есть в комплекте

Тельфер электрический Denzel TF-800 52014 поднимает грузы до 800 кг со скоростью намотки троса 8 м/мин на высоту до 12 м. Он будет полезен на строительной площадке, в автосервисе, в гараже или в складских помещениях