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Тельфер электрический Denzel TF-800 52014
16 760 ₽
Стационарные тельферы
  • Персональная скидка
Тельфер электрический Denzel TF-800 52014
Арт. О00000033077
Тельфер электрический Denzel TF-800 52014
Тельфер электрический Denzel TF-800 52014
  • Персональная скидка
Тельфер электрический Denzel TF-800 52014
Тельфер электрический Denzel TF-800 52014

Тельфер электрический Denzel TF-800 52014

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16 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000033077

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Тельфер электрический Denzel TF-800 52014 поднимает грузы до 800 кг со скоростью намотки троса 8 м/мин на высоту до 12 м. Он будет полезен на строительной площадке, в автосервисе, в гараже или в складских помещениях

    Преимущества

    • Двигатель с медной обмоткой устойчив к интенсивным нагрузкам и перегреву
    • В случае перегрузки и превышения допустимой высоты подъема тельфер отключается автоматически, что предотвращает его поломку
    • Для безопасности груза предусмотрен тормозной механизм, который не допускает самопроизвольного опускания и разматывания троса
    • Для эффективности охлаждения тельфера предусмотрены специальные ребра и решетка на корпусе
    • Крюк оборудован защитной скобой, которая обеспечивает надежную фиксации груза
    • Специальный навес позволяет всегда удерживать крюк в вертикальном положении для удобства работы
    • Трос толщиной 5.1 мм изготавливается из стали, поэтому он отличается прочностью и высоким ресурсом
    • Управлять тельфером можно дистанционно, т.к. в комплекте идет пульт
    • Тельфер можно сразу устанавливать — крепежные детали есть в комплекте