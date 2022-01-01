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Тельфер электрический Denzel TF-800 52014
Арт. О00000033077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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- Тельфер электрический Denzel TF-800 52014 поднимает грузы до 800 кг со скоростью намотки троса 8 м/мин на высоту до 12 м. Он будет полезен на строительной площадке, в автосервисе, в гараже или в складских помещениях
Преимущества
- Двигатель с медной обмоткой устойчив к интенсивным нагрузкам и перегреву
- В случае перегрузки и превышения допустимой высоты подъема тельфер отключается автоматически, что предотвращает его поломку
- Для безопасности груза предусмотрен тормозной механизм, который не допускает самопроизвольного опускания и разматывания троса
- Для эффективности охлаждения тельфера предусмотрены специальные ребра и решетка на корпусе
- Крюк оборудован защитной скобой, которая обеспечивает надежную фиксации груза
- Специальный навес позволяет всегда удерживать крюк в вертикальном положении для удобства работы
- Трос толщиной 5.1 мм изготавливается из стали, поэтому он отличается прочностью и высоким ресурсом
- Управлять тельфером можно дистанционно, т.к. в комплекте идет пульт
- Тельфер можно сразу устанавливать — крепежные детали есть в комплекте