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Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018
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Стационарные тельферы
    Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018
    Арт. О00000019112
    Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018

      Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000019112

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		32
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018 представляет собой силовой механизм, который предназначен для подъема бытовых и строительных грузов весом до 1200 кг. Работает от сети 220 В. Тельфер применяется в сфере авторемонта, а также при строительстве, на складах и в грузовых терминалах

        Преимущества

        • Двигатель имеет медную обмотку, это позволяет повысить его ресурс
        • Для предотвращения поломки тельфера предусмотрена встроенная система защиты, которая отключает его автоматически при перегрузке и превышении допустимой высоты подъема
        • Безопасность груза - тормозной механизм не допускает самопроизвольного опускания и разматывания троса
        • Эффективное охлаждение - на корпусе тельфера предусмотрены специальные ребра и решетка
        • Груз надежно фиксируется на крюке за счет наличия защитной скобы
        • Специальный навес позволяет удерживать крюк в вертикальном положении для удобства работы
        • Толщина стального троса составляет 6 мм, это обеспечивает его прочность и высокий ресурс
        • Комфортная и безопасная работа - управлять тельфером можно дистанционно с помощью пульта
        • Крепежные детали поставляются вместе с тельфером, поэтому его можно устанавливать сразу после покупки