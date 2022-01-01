Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018
Арт. О00000019112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|32
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Напряжение, В
|220
- Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018 представляет собой силовой механизм, который предназначен для подъема бытовых и строительных грузов весом до 1200 кг. Работает от сети 220 В. Тельфер применяется в сфере авторемонта, а также при строительстве, на складах и в грузовых терминалах
Преимущества
- Двигатель имеет медную обмотку, это позволяет повысить его ресурс
- Для предотвращения поломки тельфера предусмотрена встроенная система защиты, которая отключает его автоматически при перегрузке и превышении допустимой высоты подъема
- Безопасность груза - тормозной механизм не допускает самопроизвольного опускания и разматывания троса
- Эффективное охлаждение - на корпусе тельфера предусмотрены специальные ребра и решетка
- Груз надежно фиксируется на крюке за счет наличия защитной скобы
- Специальный навес позволяет удерживать крюк в вертикальном положении для удобства работы
- Толщина стального троса составляет 6 мм, это обеспечивает его прочность и высокий ресурс
- Комфортная и безопасная работа - управлять тельфером можно дистанционно с помощью пульта
- Крепежные детали поставляются вместе с тельфером, поэтому его можно устанавливать сразу после покупки