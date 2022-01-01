Преимущества

Двигатель имеет медную обмотку, это позволяет повысить его ресурс

Для предотвращения поломки тельфера предусмотрена встроенная система защиты, которая отключает его автоматически при перегрузке и превышении допустимой высоты подъема

Безопасность груза - тормозной механизм не допускает самопроизвольного опускания и разматывания троса

Эффективное охлаждение - на корпусе тельфера предусмотрены специальные ребра и решетка

Груз надежно фиксируется на крюке за счет наличия защитной скобы

Специальный навес позволяет удерживать крюк в вертикальном положении для удобства работы

Толщина стального троса составляет 6 мм, это обеспечивает его прочность и высокий ресурс

Комфортная и безопасная работа - управлять тельфером можно дистанционно с помощью пульта

Крепежные детали поставляются вместе с тельфером, поэтому его можно устанавливать сразу после покупки

Тельфер электрический Denzel TF-1200 52018 представляет собой силовой механизм, который предназначен для подъема бытовых и строительных грузов весом до 1200 кг. Работает от сети 220 В. Тельфер применяется в сфере авторемонта, а также при строительстве, на складах и в грузовых терминалах