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Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Арт. О00000033025
    5.0
    1
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
    Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36
      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36

      Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033025
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		6.4
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный триммер Denzel RT300-36 предназначен для скашивания травы, обработки границ газона, удаления растительности на небольших приусадебных участках. Выполняет работы леской, совмещая функции триммера и кромкореза. Ширина скашивания составляет 30 см. Поворотная головка с расположенным в ней электродвигателем обеспечивает комфортную эксплуатацию в самых труднодоступных местах. Триммер не требует использования топлива и подключения к сети электроснабжения. Он оснащен двумя аккумуляторными батареями Li-ion увеличенной емкости с интеллектуальной системой распознавания типа нагрузки.

        Преимущества

        • Универсальность — батарея и зарядное устройство совместимы со всеми инструментами линейки Denzel 18В
        • LED индикатор — пользователь может легко контролировать уровень заряда аккумуляторов
        • Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда позволяет сохранить емкость аккумуляторов и продлить срок их службы
        • Блокировка выключателя предотвращает случайный пуск и травмирование оператора
        • Защитный кожух — на пользователя не вылетает трава, камни и грязь
        • 2 опорных колеса и металлическая направляющая упрощают рабочий процесс и позволяют добиваться идеально ровного среза
        • Подходит для всех — угол наклона триммера относительно штанги можно настроить, поэтому использовать его удобно оператору любого роста
        • Поворотная рукоятка — триммер легко удерживать в руках, маневрируя на участках с разным рельефом
        • Плечевой ремень — нагрузка перераспределяется таким образом, чтобы оператор не ощущал усталость даже при длительном скашивании травы
        • Малый вес 6.9 кг (без батарей 5.4 кг) повышает удобство использования и продолжительность комфортной работы