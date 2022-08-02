Триммер аккумуляторный Denzel RТ300-36

Преимущества

Универсальность — батарея и зарядное устройство совместимы со всеми инструментами линейки Denzel 18В

LED индикатор — пользователь может легко контролировать уровень заряда аккумуляторов

Защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда позволяет сохранить емкость аккумуляторов и продлить срок их службы

Блокировка выключателя предотвращает случайный пуск и травмирование оператора

Защитный кожух — на пользователя не вылетает трава, камни и грязь

2 опорных колеса и металлическая направляющая упрощают рабочий процесс и позволяют добиваться идеально ровного среза

Подходит для всех — угол наклона триммера относительно штанги можно настроить, поэтому использовать его удобно оператору любого роста

Поворотная рукоятка — триммер легко удерживать в руках, маневрируя на участках с разным рельефом

Плечевой ремень — нагрузка перераспределяется таким образом, чтобы оператор не ощущал усталость даже при длительном скашивании травы

Малый вес 6.9 кг (без батарей 5.4 кг) повышает удобство использования и продолжительность комфортной работы

Аккумуляторный триммер Denzel RT300-36 предназначен для скашивания травы, обработки границ газона, удаления растительности на небольших приусадебных участках. Выполняет работы леской, совмещая функции триммера и кромкореза. Ширина скашивания составляет 30 см. Поворотная головка с расположенным в ней электродвигателем обеспечивает комфортную эксплуатацию в самых труднодоступных местах. Триммер не требует использования топлива и подключения к сети электроснабжения. Он оснащен двумя аккумуляторными батареями Li-ion увеличенной емкости с интеллектуальной системой распознавания типа нагрузки.