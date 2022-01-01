Всасывающее оборудование Denzel для моечных машин высокого давления, 3 м, диаметр шланга 1/2"
Арт. О00000039870
Всасывающее оборудование Denzel для моечных машин высокого давления, 3 м, диаметр шланга 1/2"
Арт. О00000039870
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Состав комплекта
|шланг
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Длина шланга, м
|3
- Всасывающий комплект для моечных машин высокого давления 3 м, диаметр шланга 1/2 DENZEL 58307 устанавливается на моечные машины высокого давления марки Denzel R-серии.
Преимущества
- Надежность
- Долгий срок службы