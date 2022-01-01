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Всасывающее оборудование Denzel для моечных машин высокого давления, 3 м, диаметр шланга 1/2"
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Запчасти для моек высокого давления
    Всасывающее оборудование Denzel для моечных машин высокого давления, 3 м, диаметр шланга 1/2"
    Арт. О00000039870
    Всасывающее оборудование Denzel для моечных машин высокого давления, 3 м, диаметр шланга 1/2"

      Всасывающее оборудование Denzel для моечных машин высокого давления, 3 м, диаметр шланга 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000039870

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Состав комплекта
      		шланг
      Длина шланга, м
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
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