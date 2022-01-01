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Электрический конвектор Denzel XCE-1000
2 550 ₽
3 210 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Арт. О00000032914
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Электрический конвектор Denzel XCE-1000

Электрический конвектор Denzel XCE-1000

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  • -660 ₽
2 550 ₽
3 210 ₽
за штуку
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3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032914

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Россия
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
460x225x470
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -660 ₽
2 550 ₽
3 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический конвектор Denzel XCE-1000 предназначен для обогрева и поддержания тепла в закрытых помещениях площадью до 15 м. Х-образный нагревательный элемент выгодно отличается от спиралей открытого нагрева, ТЭНов и керамических элементов высокой теплоотдачей и умеренными температурами разогрева.

    Преимущества

    • Два режима нагрева — обогреватель можно включить на полную мощность 1000 Вт или частичную 500 Вт
    • Высокая пожарная безопасность — конвектор автоматически отключается в случае опрокидывания и превышения допустимой температуры нагрева корпуса
    • Корпус нагревается всего до 55-60 °C, поэтому пользователь защищен от ожогов, а элементы декора в помещении (гипсокартон, деревянные детали и др.) — от деформации и расплавления
    • Встроенный термостат — обогреватель поддерживает необходимую температуру, автоматически включаясь и отключаясь. Такое решение помогает сократить потребление электроэнергии
    • Простое управление — выключатель и регулятор режимов находятся на верхней панели, они будут понятны любому
    • Два варианта монтажа — можно расположить конвектор на полу или повесить на стену. Ножки и кронштейны входят в комплект поставки