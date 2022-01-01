Преимущества

Два режима нагрева — обогреватель можно включить на полную мощность 1000 Вт или частичную 500 Вт

Высокая пожарная безопасность — конвектор автоматически отключается в случае опрокидывания и превышения допустимой температуры нагрева корпуса

Корпус нагревается всего до 55-60 °C, поэтому пользователь защищен от ожогов, а элементы декора в помещении (гипсокартон, деревянные детали и др.) — от деформации и расплавления

Встроенный термостат — обогреватель поддерживает необходимую температуру, автоматически включаясь и отключаясь. Такое решение помогает сократить потребление электроэнергии

Простое управление — выключатель и регулятор режимов находятся на верхней панели, они будут понятны любому

Два варианта монтажа — можно расположить конвектор на полу или повесить на стену. Ножки и кронштейны входят в комплект поставки

Электрический конвектор Denzel XCE-1000 предназначен для обогрева и поддержания тепла в закрытых помещениях площадью до 15 м. Х-образный нагревательный элемент выгодно отличается от спиралей открытого нагрева, ТЭНов и керамических элементов высокой теплоотдачей и умеренными температурами разогрева.