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Электрический конвектор Denzel XCE-1000
Арт. О00000032914
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|460x225x470
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электрический конвектор Denzel XCE-1000 предназначен для обогрева и поддержания тепла в закрытых помещениях площадью до 15 м. Х-образный нагревательный элемент выгодно отличается от спиралей открытого нагрева, ТЭНов и керамических элементов высокой теплоотдачей и умеренными температурами разогрева.
Преимущества
- Два режима нагрева — обогреватель можно включить на полную мощность 1000 Вт или частичную 500 Вт
- Высокая пожарная безопасность — конвектор автоматически отключается в случае опрокидывания и превышения допустимой температуры нагрева корпуса
- Корпус нагревается всего до 55-60 °C, поэтому пользователь защищен от ожогов, а элементы декора в помещении (гипсокартон, деревянные детали и др.) — от деформации и расплавления
- Встроенный термостат — обогреватель поддерживает необходимую температуру, автоматически включаясь и отключаясь. Такое решение помогает сократить потребление электроэнергии
- Простое управление — выключатель и регулятор режимов находятся на верхней панели, они будут понятны любому
- Два варианта монтажа — можно расположить конвектор на полу или повесить на стену. Ножки и кронштейны входят в комплект поставки