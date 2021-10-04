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Электрический конвектор Denzel XCE-1500
5.0
1
4 199 ₽
Конвекторы
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Арт. О00000032915
    5.0
    1
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
    Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500

      Электрический конвектор Denzel XCE-1500

      4 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032915
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		595x225x470
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      4 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический конвектор Denzel XCE-1500 используется в качестве основного и дополнительного источника тепла в жилых, офисных, общественных и производственных помещениях площадью до 20 м. Благодаря Х-образному ТЭНу конвектор быстро и равномерно прогревает помещение до заданной температуры, при этом не сушит воздух.

        Преимущества

        • Конвектор поддерживает 2 режима работы — полный обогрев на мощности 1500 Вт и частичный на мощности 750 Вт. Это позволяет прогревать холодное помещение и поддерживать тепло в отапливаемом
        • Системы защиты автоматически отключают обогреватель при опрокидывании и перегреве, исключая пожароопасные ситуации
        • Корпус не нагревается выше 55-60 °C, поэтому пользователь защищен от ожогов при соприкосновении с конвектором. Также это позволяет устанавливать устройство на паркет, ламинат, вблизи гипсокартонных перегородок без риска их расплавления и деформации
        • Конвектор оснащен термостатом, поэтому автоматически поддерживает заданную температуру, включаясь и отключаясь по мере необходимости
        • Для управления используются 2 элемента — переключатель режимов и регулятор термостата, расположенные на верхней панели
        • Обогреватель можно повесить на стену или поставить на пол, монтажный комплект прилагается