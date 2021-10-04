Преимущества

Конвектор поддерживает 2 режима работы — полный обогрев на мощности 1500 Вт и частичный на мощности 750 Вт. Это позволяет прогревать холодное помещение и поддерживать тепло в отапливаемом

Системы защиты автоматически отключают обогреватель при опрокидывании и перегреве, исключая пожароопасные ситуации

Корпус не нагревается выше 55-60 °C, поэтому пользователь защищен от ожогов при соприкосновении с конвектором. Также это позволяет устанавливать устройство на паркет, ламинат, вблизи гипсокартонных перегородок без риска их расплавления и деформации

Конвектор оснащен термостатом, поэтому автоматически поддерживает заданную температуру, включаясь и отключаясь по мере необходимости

Для управления используются 2 элемента — переключатель режимов и регулятор термостата, расположенные на верхней панели

Обогреватель можно повесить на стену или поставить на пол, монтажный комплект прилагается

Электрический конвектор Denzel XCE-1500 используется в качестве основного и дополнительного источника тепла в жилых, офисных, общественных и производственных помещениях площадью до 20 м. Благодаря Х-образному ТЭНу конвектор быстро и равномерно прогревает помещение до заданной температуры, при этом не сушит воздух.