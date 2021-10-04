Электрический конвектор Denzel XCE-1500
Арт. О00000032915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|595x225x470
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электрический конвектор Denzel XCE-1500 используется в качестве основного и дополнительного источника тепла в жилых, офисных, общественных и производственных помещениях площадью до 20 м. Благодаря Х-образному ТЭНу конвектор быстро и равномерно прогревает помещение до заданной температуры, при этом не сушит воздух.
Преимущества
- Конвектор поддерживает 2 режима работы — полный обогрев на мощности 1500 Вт и частичный на мощности 750 Вт. Это позволяет прогревать холодное помещение и поддерживать тепло в отапливаемом
- Системы защиты автоматически отключают обогреватель при опрокидывании и перегреве, исключая пожароопасные ситуации
- Корпус не нагревается выше 55-60 °C, поэтому пользователь защищен от ожогов при соприкосновении с конвектором. Также это позволяет устанавливать устройство на паркет, ламинат, вблизи гипсокартонных перегородок без риска их расплавления и деформации
- Конвектор оснащен термостатом, поэтому автоматически поддерживает заданную температуру, включаясь и отключаясь по мере необходимости
- Для управления используются 2 элемента — переключатель режимов и регулятор термостата, расположенные на верхней панели
- Обогреватель можно повесить на стену или поставить на пол, монтажный комплект прилагается