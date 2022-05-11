Преимущества

Изготовлен из пластика

Два отверстия для шурупов

Защелкивается на воздуховоде

Для каналов сечением 60х204 мм

Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм - предназначен для крепления воздуховодов соответствующего сечения к монтажной поверхности. Крепление осуществляется при помощи саморезов.