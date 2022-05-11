Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
5.0
3
65 ₽
Держатели каналов вентиляции
    Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
    Арт. X699145441935827
    5.0
    3
    Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
    Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
    Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
    Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
      Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
      Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
      Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм
      Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм

      Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935827
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.022
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатель каналов вентиляции Эра 620ДКП, 60x204 мм - предназначен для крепления воздуховодов соответствующего сечения к монтажной поверхности. Крепление осуществляется при помощи саморезов.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика
        • Два отверстия для шурупов
        • Защелкивается на воздуховоде
        • Для каналов сечением 60х204 мм