Держатель цанги TBi 401Р180999 (1.6 мм, SR17/18/26)
Арт. X4330307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|держатель цанги
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Диаметр электрода, мм
|1.6
- Держатель цанги TBi 401Р180999 (1.6 мм) - предназначен для горелок TBi SR17/18/26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.
Преимущества
- Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
- Длина - 47 мм
- Диаметр электрода - 1.2 мм