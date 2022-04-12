Держатель цанги IGF0008-16 (1.6 мм) для горелок TS 9-20-25 Сварог 00000087336

Преимущества

Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла

Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)

Длина - 20.6 мм

Диаметр электрода - 1.6 мм

Держатель цанги IGF0008-16 (1.6 мм) Сварог 00000087336 - применяется для фиксации и поджатия цанги, а также для установки сопел и подачи и распределения в них защитного газа. Используется для установки стандартных сопел в головке горелок TS 9, TS 20,TS 24, TS 25 их модификаций и аналогах.