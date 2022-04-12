Держатель цанги IGF0008-16 (1.6 мм) для горелок TS 9-20-25 Сварог 00000087336
Арт. X131104187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|держатель цанги
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Диаметр электрода, мм
|1.6
- Держатель цанги IGF0008-16 (1.6 мм) Сварог 00000087336 - применяется для фиксации и поджатия цанги, а также для установки сопел и подачи и распределения в них защитного газа. Используется для установки стандартных сопел в головке горелок TS 9, TS 20,TS 24, TS 25 их модификаций и аналогах.
Преимущества
- Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
- Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
- Длина - 20.6 мм
- Диаметр электрода - 1.6 мм