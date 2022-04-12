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Держатель цанги IGF0008-20 (2.0 мм) для горелок TS 9-20-25 Сварог 00000087337
5.0
2
55 ₽
Цанги
    Держатель цанги IGF0008-20 (2.0 мм) для горелок TS 9-20-25 Сварог 00000087337
    Арт. X131104188
    5.0
    2
    Держатель цанги IGF0008-20 (2.0 мм) для горелок TS 9-20-25 Сварог 00000087337

      Держатель цанги IGF0008-20 (2.0 мм) для горелок TS 9-20-25 Сварог 00000087337

      55 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131104188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		держатель цанги
      Диаметр электрода, мм
      		2
      Все характеристики
      55 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатель цанги IGF0008-20 (2.0 мм) Сварог 00000087337 - применяется для фиксации и поджатия цанги, а также для установки сопел и подачи и распределения в них защитного газа. Используется для установки стандартных сопел в головке горелок TS 9, TS 20,TS 24, TS 25 их модификаций и аналогах.

        Преимущества

        • Предназначен для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Длина - 20.6 мм
        • Диаметр электрода - 2 мм