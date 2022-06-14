Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
Арт. X699145441569609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.04
- Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм - применяется для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
Преимущества
- Изготовлен из пластика
- Состоит из двух частей
- Крепится к потолку с помощью шурупа
- Защелкивается на воздуховоде с помощью замков с двух сторон
- Для каналов сечением 160 мм