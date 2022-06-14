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Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
4.7
3
100 ₽
Держатели каналов вентиляции
    Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
    Арт. X699145441569609
    4.7
    3
    Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
    Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм
      Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм

      Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441569609
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.04
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм - применяется для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика
        • Состоит из двух частей
        • Крепится к потолку с помощью шурупа
        • Защелкивается на воздуховоде с помощью замков с двух сторон
        • Для каналов сечением 160 мм