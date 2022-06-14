Преимущества

Изготовлен из пластика

Состоит из двух частей

Крепится к потолку с помощью шурупа

Защелкивается на воздуховоде с помощью замков с двух сторон

Для каналов сечением 160 мм

Держатель канала вентиляции Эра 16ДКП, 160 мм - применяется для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к монтажной поверхности. Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.