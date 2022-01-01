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Держатель для головок Jonnesway, 1/2" DR под 14 предметов, "рельс", MSH1214
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Торцевые головки
    Держатель для головок Jonnesway, 1/2" DR под 14 предметов, "рельс", MSH1214
    Арт. jonnesway_5066
    Держатель для головок Jonnesway, 1/2" DR под 14 предметов, "рельс", MSH1214

      Держатель для головок Jonnesway, 1/2" DR под 14 предметов, "рельс", MSH1214

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5066

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Группа приспособлений для хранения и самостоятельной организации инструментария, состоящего из торцевых насадок для производства оперативного ремонта или обслуживания. Держатели MSH могут быть закреплены на плоской поверхности с помощью резьбового крепежа. В основании изделий C-DMH расположены мощные магниты, позволяющие закреплять держатель на ровной, феррометаллической поверхности в любом положении. Захваты надежно удерживают насадки.