Держатель для головок Jonnesway, 1/2" DR под 14 предметов, "рельс", MSH1214
Арт. jonnesway_5066
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Нет
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Количество предметов, шт
|1
Группа приспособлений для хранения и самостоятельной организации инструментария, состоящего из торцевых насадок для производства оперативного ремонта или обслуживания. Держатели MSH могут быть закреплены на плоской поверхности с помощью резьбового крепежа. В основании изделий C-DMH расположены мощные магниты, позволяющие закреплять держатель на ровной, феррометаллической поверхности в любом положении. Захваты надежно удерживают насадки.