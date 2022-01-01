Держатель для головок Jonnesway, 1/2" DR под 14 предметов, "рельс", MSH1214

Группа приспособлений для хранения и самостоятельной организации инструментария, состоящего из торцевых насадок для производства оперативного ремонта или обслуживания. Держатели MSH могут быть закреплены на плоской поверхности с помощью резьбового крепежа. В основании изделий C-DMH расположены мощные магниты, позволяющие закреплять держатель на ровной, феррометаллической поверхности в любом положении. Захваты надежно удерживают насадки.