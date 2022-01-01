Держатель д/тали Jet JBC-2 JE252720

Для повышения производительности работ с промышленными моделями талей, в целях повышения безопасности работ используется зажим для талей JBC промышленной серии Industrial-Duty. Зажим представляет собой приспособление в форме краба, благодаря которому осуществляется равномерное распределение нагрузки на несущую балку. Для изготовления зажима использована сталь, обработанная антикоррозийным покрытием. Модель зажима JBC разработана специально для работы с талями различных типов.