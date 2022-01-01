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Держатель д/тали Jet JBC-2 JE252720
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Тали
    Держатель д/тали Jet JBC-2 JE252720
    Арт. Х12403270
    Держатель д/тали Jet JBC-2 JE252720

      Держатель д/тали Jet JBC-2 JE252720

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403270

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Грузоподъемность, кг
      		2000
      Вес, кг
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Для повышения производительности работ с промышленными моделями талей, в целях повышения безопасности работ используется зажим для талей JBC промышленной серии Industrial-Duty. Зажим представляет собой приспособление в форме краба, благодаря которому осуществляется равномерное распределение нагрузки на несущую балку. Для изготовления зажима использована сталь, обработанная антикоррозийным покрытием. Модель зажима JBC разработана специально для работы с талями различных типов.