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Держатель полотенец кольцо WasserKRAFT Leine K-5060, хром 9060413
4.5
2
Найти аналог
Держатели полотенец
    Держатель полотенец кольцо WasserKRAFT Leine K-5060, хром 9060413
    Арт. X1691459036
    4.5
    2
    Держатель полотенец кольцо WasserKRAFT Leine K-5060, хром 9060413

      Держатель полотенец кольцо WasserKRAFT Leine K-5060, хром 9060413

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459036
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		полотенцедержатель
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Leine К-5060 держатель полотенец кольцо. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления держателя используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения