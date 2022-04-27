Держатель полотенец кольцо WasserKRAFT Leine K-5060, хром 9060413
Арт. X1691459036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|полотенцедержатель
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Вес, кг
|0.3
- WasserKRAFT Leine К-5060 держатель полотенец кольцо. Цвет: Хром.
Преимущества
- Для изготовления держателя используется металл
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения